Podiumsdiskussion: Die Aspekte der Gender-Debatte

Zum Thema „Gender und Gendern“ fand im Rahmen der Hollabrunner Vorlesungen eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion statt, die bewies, dass ein scheinbar polarisierendes Thema auch sehr konsensual von unterschiedlichen Seiten betrachtet werden kann. Moderiert von Erich Eder, erweiterten die Diskutierenden die Debatte um Binnen-I und Gender-Gap um viele weitere Aspekte.

Biologin Barbara Schweder betonte, dass es wichtig sei, die Diskussion von der Seite des biologischen Geschlechts und jener der Geschlechterrollen zu betrachten. Sprachwissenschafter Heinz-Dieter Pohl legte ebenfalls Wert auf eine Unterscheidung, nämlich jene zwischen dem grammatischen und dem biologischen Geschlecht, die nicht gleichzusetzen sind, sich aber in der Sprache widerspiegeln.

Philosoph Robert König stellte die Genderfrage in den Kontext der Suche nach Handlungsfähigkeit und Herrschaftsfreiheit, während es für Martina Eigelsreiter, Leiterin des Büros für Diversität in St. Pölten, wichtig ist, dass die vielfältige Gesellschaft auch in der Sprache abgebildet ist. Genderforscherin Elif Gül wünscht sich, dass der Umgang miteinander auch in der Sprache diskriminierungsfreier werde.

So gingen die Zuhörenden mit vielen Ideen nach Hause und freuen sich bereits auf die nächste Hollabrunner Vorlesung am 10. November im Erzbischöflichen Gymnasium.

