Was das Wesen Gottes sei - so spannend kann Philosophie sein

„Gott ist für die antike Philosophie das Muster des guten Lebens und der Glückseligkeit“, war möglicherweise eine Erkenntnis, die die Besucher der letzten Hollabrunner Vorlesung im Festsaal des Seminars vor der Sommerpause mitnahmen. Der Vortragende George Karamanolis , Vorstand des Instituts für Philosophie der Universität Wien, widmete sich dem Thema „Gott und Religion im Denken der Philosophen des Hellenismus und der Spätantike“.

Wer möglicherweise im Vorfeld geunkt haben könnte, dass dieses Thema dem Publikum zu sperrig sein mag, der wurde durch den zahlreichen Besuch widerlegt. Am Beginn dieser beeindruckenden philosophischen Reise betonte Karamanolis die starke Präsenz der Götter in der griechisch-römischen Antike, wo sie in allen Aspekten des Lebens gegenwärtig waren. Die Ansätze der philosophischen Theologie würden sich dabei als Etappen der Suche nach dem Göttlichen herauskristallisieren.

Im Hauptteil der Vorlesung stellte er die traditionelle und philosophische Religion einander gegenüber und verdeutlichte, dass die Vorsokratiker nicht die Existenz Gottes beweisen wollten, sondern der Frage nachgingen, was das Wesen Gottes sei. Auch die Gegenüberstellung von Gott als Prinzip und Gott als Muster menschlichen Lebens bewies, wie spannend Philosophie sein kann. Die Ausführungen mündeten in dem Schluss, dass die antike Religion kein Hindernis in der Entwicklung der Philosophie darstellte.

