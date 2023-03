„Wein-Viertel!“ Vortragender mit eigenem Wein

Der Vortragende der kommenden 43. Hollabrunner Vorlesungen hat abgesehen von seinem Fachwissen noch einen anderen Mehrwert für die Veranstaltung - er bringt seinen eigenen Wein mit. Was natürlich auch zum Thema der Vorlesung am 30. März um 19 Uhr im Festsaal des Erzbischöflichen Seminars passt: "Wein-Viertel! Zur Geschichte des Weinbaus im Weinviertel". Zu Gast sein wird der Wirtschaftshistoriker und Weinbauer Erich Landsteiner.

Dieser lehrt an der Universität Wien und forscht unter anderem zu den Themen Agrar-, Handels- und Finanzgeschichte. Aktuell leitet er ein Bachelor-Seminar mit dem Titel „Sklaverei und Plantagenwirtschaft im atlantischen Raum in der Frühen Neuzeit". Der leidenschaftliche Wissenschaftler trägt zum Beispiel mit seiner Veröffentlichung „Farming the City", salopp übersetzt: „die Stadt beackern“, auch dazu bei, aus früheren Fehlern zu lernen.

Bei den Hollabrunner Vorlesungen referiert er vom Alltag der Bauern in den vergangenen 1.000 Jahren.

