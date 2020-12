Obwohl davon auszugehen sei, dass das Thema nach der mehrheitlichen Ablehnung im Hollabrunner Gemeinderat vorläufig vom Tisch sei, wolle die Bezirksbauernkammer ihre Sicht der Dinge für die weitere politische Debatte darlegen.Die Kammer spreche sich als gesetzliche Interessenvertretung der Land- und Forstwirte sowie der grundbücherlichen Eigentümer klar gegen eine Schutzgebietsausweisung aus. Zweifellos wären damit Einschränkungen in der Bewirtschaftung der Wälder verbunden und wäre damit ein Eingriff in das Eigentumsrecht gegeben.

„Sollte der Hollabrunner Wald aus naturschutzfachlicher Sicht wertvoll sein – was ja grundsätzlich auch für jeden Waldbesitzer sehr erfreulich ist –, dann nur aufgrund einer jahrhundertelangen sorgsamen Bewirtschaftung“, lassen die beiden Kammermitglieder wissen. Eine umweltschonende, nachhaltige Waldnutzung, wie sie in unseren Breiten im Gegensatz zu anderen Regionen der Erde betrieben werde, sei für jeden Bewirtschafter ohnehin aus eigenem Interesse an einer dauerhaften Nutzung gegeben und gängige Praxis.

Kammer: "Keine zusätzlichen Auflagen nötig"

Gegen den "Natura 2000"-Status: Bezirksbauernkammerobmann Friedrich Schechtner. BBK Hollabrunn

Beim Hollabrunner Wald handle es sich zweifelsfrei um einen Wirtschaftswald. Damit verbunden seien die Sicherung von Arbeitsplätzen und eine entsprechende Wertschöpfung der Region. Der Schutz des Waldes sei aufgrund der geltenden strengen Bestimmungen im Forstgesetz sichergestellt und es bedürfe keiner zusätzlichen Auflagen.

„Sollte uns als Gesellschaft darüber hinaus die gezielte Förderung bestimmter Lebensräume oder gefährdeter Arten ein Anliegen sein, dann sind gegebenenfalls freiwillige Maßnahmen zu entwickeln und anzubieten“, merken Schechtner und Patschka an. Im Rahmen des „Forstförderungs-Programmes 14-20“ gebe es auch jetzt schon Maßnahmen zur Steigerung des ökologischen Wertes von Waldflächen und entsprechende Maßnahmen werden genauso im neuen Programm zu finden sein.

