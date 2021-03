„Die Impfung ist das Einzige, was Normalität und Erholung im Geschäftsbereich bringen“, betonte Autohaus-Chef Gernot Eissner, der eine betriebliche Impfstelle in seinem Unternehmen einrichten will. Bäckermeister Bernd Hartner warf ein, dass es langfristige Strategien der Politik brauche – auch mit Corona, denn: „Das Virus wird mit der Impfung nicht sofort verschwinden.“

Gastwirtin Petra Rammel berichtete von der schwierigen Situation in ihrer Branche: „Wir sind am Limit. Wir wollen endlich wieder arbeiten und für unsere Gäste da sein.“ Und: „Eine offene Gastronomie unter kontrollierten Bedingungen ist besser als unkontrollierbare private Treffen.“

Die Veranstaltungsbranche erhofft sich ebenfalls klare Perspektiven: „Es braucht eigene Lösungen für kleinere, persönlichere Veranstaltungen. Ein Großevent ist nicht dasselbe wie eine Hochzeit“, betonte Günther Schmidt von Sunset Entertainment in Ziersdorf.

Modehaus-Chef: "Nachfrage ist merkbar geringer"

Für Franz Schneider vom bekannten Modehaus in Hollabrunn ist in der Corona-Situation deutlich erkennbar, wie abhängig die Branchen voneinander sind: „Wir haben zwar wieder offen, aber die Nachfrage ist merkbar geringer. Wir spüren, dass die Gastronomie geschlossen ist und dass es keine Veranstaltungen gibt.“

Der WKNÖ-Präsident stimmte zu, dass es nun Perspektiven und einen klaren Fahrplan brauche. „Unsere Wirtschaft kann sich keine geschlossenen Betriebe mehr leisten“, bekräftigte Ecker. Die Sicherheitskonzepte der Unternehmen würden ein sicheres Aufsperren ermöglichen.

Unternehmer aus dem Bezirk Hollabrunn schilderten Wirtschaftskammer-Vertretern rund um Präsident Wolfgang Ecker ihre Situation. Usercontent, WKNÖ

Für die Unterstützung durch die WKNÖ-Bezirksstelle dankte auch Bernhard Mayr vom Wohnquartier in Retz: „Sie hat uns wirklich durch die Krise geholfen.“ Der Initiative der Landesinnung der Bäcker unter Innungsmeister Johann Ehrenberger verdankten die Teilnehmer der virtuellen Runde ein zeitgerecht zugestelltes herzhaftes Frühstück für zwei Personen.

Ein Schwerpunkt im Rahmen des Austausches ist das in Entwicklung befindliche 10-Punkte-Programm der WKNÖ „Zurück nach Vorne!”. Dieses beinhaltet Themen wie Regionalität, Mobilität, Bildung oder Digitalisierung.