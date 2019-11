Öffentliche Einrichtungen gehören nach Möglichkeit ins Zentrum; es braucht eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten auf Augenhöhe und ständige Kommunikation der Gemeinde mit den Geschäftsleuten: Das seien die wichtigsten Erkenntnisse, die die Grünen - mit dabei war auch Eva-Maria Atzler von der Hollabrunn Marketing GmbH (HoMaG) - aus dem Bezirk Leoben mit nach Hause brachten.

Trofaiach werde immer wieder als Vorbild für die Belebung der Innenstadt genannt, seit vor fünf Jahren mit der Umsetzung eines Konzepts zur Belebung des Zentrums begonnen wurde. Angesichts des rasanten Sinkens der Bevölkerung in der Region gebe es dort noch immer viel zu tun, berichtet Ecker, doch sei bereits einiges positiv verändert worden: "Stabiles Bevölkerungswachstum, Verkehrsberuhigung auf der wichtigsten Geschäftsstraße und die weitgehende Vermeidung von Leerständen in der Innenstadt."

Angesichts der zahlreichen Leerstände in der Hollabrunner Fußgängerzone sei ein Austausch mit anderen Gemeinden mit ähnlichen Problemen jedenfalls notwendig. Vor allem in der Zusammenarbeit und Kommunikation sieht Ecker in seiner Heimatstadt noch Luft nach oben. „Ich habe nicht den Eindruck, dass in Hollabrunn an einem Strang gezogen wird, was die Innenstadt betrifft, vor allem seitens der Gemeinde-Politik." Er wünscht sich mehr Einbindung der Oppositionsparteien und der Bevölkerung.

Auch bezüglich öffentlicher Einrichtungen in der Innenstadt sieht Ecker noch Möglichkeiten: Während in Trofaiach die Musikschule in der wichtigsten Geschäftsstraße platziert wurde, denken die Grünen in Hollabrunn etwa an das Jugendzentrum (derzeit im Internat der Fleischer-Schule), das aufgrund des Campus-Projekts voraussichtlich ohnehin bald einen neuen Standort benötigen wird.

Die Schulen in der Innenstadt zu behalten, solle ebenfalls als Möglichkeit der Innenstadtbelebung gesehen werden – "wenn das Verkehrsproblem gelöst werden kann", betont Ecker.

In Trofaiach wurde vor der Musikschule eine Begegnungszone geschaffen. "Die Musikschule profitiert dort von dieser Lösung mit guter Erreichbarkeit und steigenden Schülerzahlen. Wir sollten für Hollabrunns Schulen verschiedene Optionen diskutieren", meint Ecker.