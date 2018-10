Von Marietta Trendl

Das Lachen hat Rosemarie Baueraber nie verlernt. | Marietta Trendl

„Sich für etwas einzusetzen, ist bei mir das Ureigenste, es ist fast ein Instinkt.“ So beschreibt die ehemalige Nationalratsabgeordnete und Volksanwältin Rosemarie Bauer, was sie im Leben antreibt. Sie begann ihre politische Karriere als Stadträtin von Hollabrunn, zog 1985 in den Nationalrat ein und war viele Jahre Leiterin der Österreichischen Frauenbewegung (ÖVP).

Bewegt hat sie in dieser Zeit so einiges – zum Beispiel die Altersversorgung für Bäuerinnen. „Darauf bin ich am meisten stolz“, verrät die 74-Jährige mit leuchtenden Augen. Eine Bäuerin habe ihr damals erzählt, sie bekomme keinen Schilling mehr, seit ihr Mann in Pension ist. Sie könne den Enkelkindern nichts schenken, sogar über eine Strumpfhose müsse sie debattieren – obwohl sie die Hälfte des Betriebs miteingebracht habe. „Unmöglich!“, fand Bauer und setzte sich dafür ein, dass Landwirtinnen ihre eigene Pension bekommen.

Bauer konnte „die härteste Nuss“ knacken

Was heute selbstverständlich ist, war damals schwierig zu erreichen. Die – ausschließlich männlich besetzten – Vorsitzenden der Sozialversicherung von ihrem Vorhaben zu überzeugen, war „die härteste Nuss“, erinnert sich die ehemalige Politikerin lebhaft gestikulierend. Nicht zuletzt, weil durch die Pensionsteilung vielfach Ausgleichszahlungen an die Frauen fällig wurden.

Dank für ihren Einsatz kam an passender Stelle – bei einem Besuch auf der Bank. „An Sie denk’ ich schon den ganzen Tag“, sprach eine fremde Frau sie damals an. „Wissen S’ was, ich geh’ da jetzt hinein und hol’ mir mein eigenes Geld. Mein ganzes Leben hab’ ich kein eigenes Geld gehabt.“ – „Da krieg’ ich heut’ noch Gänsehaut“, sagt Bauer und streicht sich über die Arme.

Bauer folge ihrem Ehemann nach Hollabrunn

Bauer selbst hatte mit ihrem Mann seit Beginn ihrer Ehe getrennte Kassen. Die beiden haben immer partnerschaftlich gelebt. „Wir haben einander ergänzt, geholfen und aufeinander Rücksicht genommen“, erzählt sie. Ihrem Mann hat sie es auch zu verdanken, in Hollabrunn gelandet zu sein: „Wohin du gehst, dahin gehe auch ich“, stellt sie lächelnd fest.

An ihrer Wahlheimat gefällt Bauer besonders, dass es „so eine grüne Stadt ist“, die viele Möglichkeiten biete, sich zu engagieren. Und das hat die ehemalige Lehrerin im Blut. Als es sonst niemand tat, unterrichtete sie in den 60er-Jahren Sexualkunde an einer reinen Bubenschule – „die Männer haben sich das nicht getraut“, erzählt sie grinsend. Bauer war außerdem maßgeblich an der Einführung des Kindergelds beteiligt, ebenso an der Anrechnung von Kindererziehungszeiten für die Pension.

Eine Woche in voller Heeresmontur unterwegs

Auch für die Aufnahme von Frauen ins Bundesheer setzte sich die Mutter einer Tochter ein. Als sie zu diesem Zweck einmal eine Woche lang mit einer Gruppe gleichgesinnter Frauen in voller Heeresmontur unterwegs war, brachte der Anblick einen vorbeikommenden Radfahrer völlig durcheinander. „Des san ja lauter Weiber!“, rief er ungläubig, bevor er bäuchlings vom Rad stürzte.

Die politische Karriere wurde Rosemarie Bauer anfangs nicht leicht gemacht. Als „Feigenblatt“ sollte sie dienen, als es hieß: „Frauen in die Politik“. Ein höheres Amt als Gemeinderätin war nicht für sie vorgesehen. Davon hat sich Bauer jedoch genauso wenig aufhalten lassen wie von der Unterstellung, sie hätte ein Verhältnis mit einem Stadtrat.

Neuer Plafond für die schlaflosen Nächte

Bauer blieb pragmatisch, machte weiter und ließ kurzerhand ihren Plafond neu tapezieren – „auf den hab ich immer draufgeschaut, als ich so viele Sorgen hatte und wach im Bett gelegen bin“, sagt sie abgeklärt.

Inzwischen ist die elegant gekleidete Frau in Pension. Sie engagiert sich immer noch, wo sie kann, und unterstützt zurzeit eine syrische Familie bei Behördengängen und alltäglichen Herausforderungen. Ansonsten frönt sie mit Vorliebe ihrem „Haupthobby“, dem Lesen. In den Hollabrunner Bücherzellen borgt sich Bauer regelmäßig Bücher aus, „am liebsten Krimis – die erinnern mich an die Politik“, sagt die „Nussknackerin“ lachend und freut sich, die Früchte ihrer Arbeit genießen zu können.

Die Autorin ist Teilnehmerin des Kurses Lokaljournalismus mit der Hollabrunner NÖN, der vom Verein der Freunde der Katholischen Medien Akademie, Hollabrunn, gefördert wurde.