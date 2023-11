NÖ Kulturpreis: Von einer„Sidewoman“ und diverser Kunstauffassung

„Wir brauchen Ihre kritische Haltung dringender denn je“, mit diesen Worten eröffnete Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die 63. Gala für Niederösterreichs Kulturpreise in St. Pöltens Festspielhaus. Es folgte eine Minute der Stille für die Opfer der Gräuel in Israel. Und es sollte nicht der einzige Moment sein, in dem die Gala ernster geriet als in so manchen Jahren davor. Dafür und für eine sehr persönliche Rede sorgte auch Danielle Spera, ehemalige Direktorin des Jüdischen Museums in Wien.

„Meine Welt ist seit dem 7. Oktober eine andere geworden“, so die Autorin, Kuratorin und bekennende Jüdin, die „in meiner erweiterten Familie“ vom Terror in Israel betroffen sei. „Never again“, so Spera, „ist genau heute“. Und erinnerte nicht nur an „Niederösterreichs reiche jüdische Geschichte“ mit 15 ehemaligen Kultusgemeinden - „so viele wie nirgendwo in Österreich" -, von denen „fast nur Friedhöfe“ geblieben seien. Und auch die Preisträger - im Fall Hollabrunns zwei Frauen - bildeten eine komplexere Welt ab.

Gina Schwarz - von der „Sidewoman“ zur Größenordnung

„Dieses strikte, abgegrenzte Aufbrechen“ ist zum Beispiel das Ideal von Gina Schwarz, die in der Kategorie „Musik“ mit einem Anerkennungspreis ausgezeichnet wurde. Die heutige Bassistin, geboren und aufgewachsen in Hollabrunn, studierte an der MUK Akkordeon und Kontrabass, intensivierte ihre Studien am Jazz-Bass am Berklee Music College in Boston und New York und erlangte ihren Master an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Zu Beginn von Gina Schwarz’ Karriere wurde sie gerne als „Sidewoman“ für die unterschiedlichsten Ensembles engagiert.

Sie verlagerte ihr künstlerisches Schaffen auf das Leiten von Großbesetzungen und bespielte mit dem „Pannonica Project“ in der Saison 2017/18 monatlich als Stageband den geschichtsträchtigen Jazzclub Porgy & Bess in Wien. „So hat sich über die Jahre ein abwechslungsreiches Œuvre entwickelt, das Gina Schwarz' unverkennbare Handschrift trägt und durch Qualität und Ideenreichtum überzeugt“, beschrieb Jurorin Viola Falb ihre Kollegin im Vorfeld.

„Die Kunstpraxis von Ksenia Yurkova sowie ihre transkulturelle Initiative für gesellschaftliche Solidarität und zwischenmenschliche Beziehungen setzen wertvolle Impulse für die niederösterreichische Kulturlandschaft“, befand die Jury des heurigen NÖ Kulturpreises in der Kategorie "Medienkunst". Foto: Stefan Sappert

Kommunikation und Sprache ist das Thema der gebürtigen Russin Ksenia Yurkova, die in der Kategorie „Medienkunst“ - künstlerische Fotografie - mit dem Anerkennungspreis ausgezeichnet wurde. Sie lebt und arbeitet seit 2019 in Niederösterreich und organisiert gemeinsam mit Martin Breindl das von Kunstschaffenden gegründete und geführte Artist-in-Residence-Programm „air insilo“ in Hollabrunn. Gemeinsam mit „artist at risk“ unterstützt es Künstler, Kuratoren und Kulturschaffende in kritischen Lebenssituationen, die ihr Einkommen verloren haben oder sich wegen Krisen in schwierigen Lebensumständen befinden.

„Arbeiten und Wirken widerspiegeln einen Paradigmenwechsel in der Kunst“

Yurkova erforscht in installativen, fotografischen Arbeiten die Grenzen zwischen Kommunikation und Sprache. Sie konzentriert sich auf die Verbindung von Kunst und Gesellschaft und versteht Kunst dabei als Mittel sozialer Veränderung. „Arbeiten und Wirken widerspiegeln einen Paradigmenwechsel in der Kunst, hin zu einer diversen und diskriminierungsfreien Kunstauffassung“, so die Jury in ihrer Begründung für die Preisvergabe. So kamen sich Politik, Kunst und Realität viel näher als in so manchen Jahren davor.

Was auch mit der Ablehnung des Preises durch die bekannte Autorin Eva Rossmann im Vorfeld der Verleihung zu tun hatte. Laut dem Juror und „IG Autorinnen Autoren“-Geschäftsführer Gerhard Ruiss habe Rossmann das Preisgeld zunächst stiften wollen, nach Inkrafttreten des „Gender-Erlasses“ der schwarz-blauen Landesregierung habe sie die Auszeichnung jedoch ganz abgelehnt. Umso inniger wurden die Ausgezeichneten von der Landeshauptfrau geherzt, hätte man fast den Eindruck haben können.