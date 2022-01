Mündliche Matura "ist schon sehr entschärft"

Kaum Aufregung bezüglich der mündlichen Matura verspürt Direktorin Ingrid Lehner-Pfennigbauer im Erzbischöflichen Gymnasium Hollabrunn. „Die Schüler sehen es schon so, dass sie Vorteile durch die mündliche Matura haben“, sagt sie. „Wenn man eine kluge Wahl in der Fächerentscheidung trifft, kann einem in Wahrheit nicht passiert.“

Vom vorgegebenen Stoff wird gekürzt, „was geht“. Und weil die Jahresnote ebenso in die Beurteilung einfließt, sei die Sorge unter den 48 Maturanten sehr gering. „Wer jetzt Leistung bringt, müsste die mündliche Prüfung schon komplett versemmeln. Da fürchten sie sich mehr vor der schriftlichen Zentralmatura“, meint Lehner-Pfennigbauer.

Übrigens: Der Skikurs des Erzbischöflichen Gymnasiums in Donnersbachwald, der diese Woche stattgefunden hätte, wurde auf Ende März verschoben. „Wir hoffen, dass dieser dann möglich sein wird …“

"Halbwegs normaler Unterricht" in einem aufwendigen Semester

„Das Wintersemester war für die Schulen sehr aufwendig, wir haben versucht, dennoch einen halbwegs normalen Unterricht anzubieten“, sagt Jutta Kadletz, Direktorin des Hollabrunner Bundesgymnasiums. Distance-Learning gab es nur über kurze Zeiträume. Dass den Schülern freigestellt wurde, die Schule zu besuchen, hält sie für ein zweischneidiges Schwert, aber: „Bei uns sind nicht viele Schüler daheim geblieben.“

Dadurch, dass die Jahresnote in die Benotung der Matura mit einfließe, sei „sie schon sehr entschärft“ worden. Kein Schüler würde sich für ein Fach melden, in dem er im Jahreszeugnis ein genügend hätte. Dass klar geregelt ist, dass der Schüler am Prüfungsgespräch teilnehmen muss, sei wichtig. Denn vor zwei Jahren habe es Maturanten gegeben, die einfach einen weißen Zettel abgegeben hätten, weil sich so mindestens ein Vierer im Zeugnis ausgegangen ist. Kadletz betont: „Solche Schüler gibt es an unserer Schule aber nicht.“

Dass die Achtklassler einiger Schulen gestreikt haben, kann die Direktorin verstehen. „Es war eine Möglichkeit, sich zu reiben, das ist ein Prozess des Erwachsenwerdens.“ Im Gym wurde aber nicht gestreikt.

"Politiker kümmern sich nicht um uns"

„Wir haben es zu kurzfristig erfahren. Außerdem wollten bei uns nicht viele streiken“, sagt Elias Tuzar, Klassensprecher der 8a. Er ist einer von 49 Maturanten des BG/BRG Hollabrunn. Für ihn sei eine verpflichtende mündliche Matura kein Problem, er versteht aber, dass sich manche Schüler schwertun.

Einige Themen seien eben nicht durchgebracht worden. „Wen es nicht interessiert, der lässt den Distance-Unterricht einfach durchlaufen und schaut nebenbei eine Serie auf Netflix“, spricht er über die Praxis. Für ihn sind die vermeintlichen Erleichterungen, die Bildungsminister Polaschek, ankündigte, ein Widerspruch: „Für die mündliche Matura soll etwa ein Drittel der Themen wegfallen, weil wir in den Fächern nicht so viel mitbekommen haben. Das gilt für die schriftlichen Fächer dann doch genauso“, vermisst der 17-Jährige die Logik.

Dass Maturanten anderer Schulen protestiert haben, versteht Tuzar: „So werden die Politiker endlich auf uns aufmerksam. Sonst kümmern sie sich ja nicht um uns.“ Dabei denkt er an andere Probleme, etwa, dass die PCR-Tests oft nicht ausgewertet werden können: „Weil dadurch die Corona-Zahlen runtergehen, fallen Maßnahmen weg“, schüttelt er den Kopf.

