„Ich brauche mich doch nicht zwei Samstagvormittage hinzusetzen, wenn ich etwas durchboxen will, und habe es nicht notwendig, jemanden anzulügen. Ich wollte hier wirklich gemeinsam etwas machen, was in dem Fall nicht gelungen ist“, nahm ÖVP-Stadtchef Alfred Babinsky am Montag im NÖN-Gespräch noch einmal Stellung zu den Vorwürfen der Opposition - wir hatten berichtet:

Am Strudelteich Polit-Wirbel nach Jugendlokal-Vergabe in Hollabrunn

Es wären ihm beide Bewerber recht gewesen, betont Babinsky. Beide hätten zeitgerecht abgegeben und er habe den Baudirektor gebeten, für 23. November eine Präsentation zur gemeinsamen Entscheidungsfindung vorzubereiten. Dazu erschienen Christian Lausch für die FPÖ, Alexander Eckhardt und Elke Stifter für die SPÖ, Peter Loy für die Grünen und Daniela Lichtenecker für die Liste Scharinger.

In der Diskussion hätten sich er selbst sowie die Gemeinderäte Lausch und Loy für das Authried-Konzept ausgesprochen, erläutert Babinsky. Lichtenecker und Stifter hätten eine Nachbesserung des Pachtzinses auf 1.000 Euro sowie die Zusicherung „jugendfreundlicher Getränkepreise“ gefordert. Eckhardt habe sich nicht geäußert.

Die beiden Zusagen seien vom Bürgermeister eingeholt und am 25. November allen Fraktionen kommuniziert worden. „Die Entscheidung ist gefallen. Ich bin nach wie vor der Meinung, korrekt gehandelt zu haben“, betont der Stadtchef.