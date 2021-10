Naturfotograf mit Wiedehopf-Bild unter den Besten

Den Bewerb „Bird Photographer of the Year“ gibt es seit sechs Jahren. Fotografen aus 73 Ländern beteiligten sich heuer mit 22.000 Bildern. 300 davon wurden prämiert und in Buchform veröffentlicht. Josef Stefan ist mit einem Foto darin vertreten.

Sein Bild „Wiedehopffütterung“ wurde in der Kategorie „Fliegende Vögel“ mit einer lobenden Erwähnung ausgezeichnet. „Die Fotografie ist seit dem 16. Lebensjahr meine Leidenschaft“, erzählt der Hollensteiner. Seit 1993 ist er Mitglied im Verein für Tier- und Naturfotografie Österreich, davon war er 15 Jahre im Vorstand tätig. Sein Engagement für den Naturschutz hat ihn inspiriert, die Natur als Motiv zu wählen.

Vögel, Pflanzen und Insekten zählen zu Stefans Lieblingsmotiven. „Ich fotografiere aber auch alle anderen Naturschätze, die sich bieten. Das Wohl des Tieres steht dabei jedoch immer im Vordergrund“, betont der Schmidataler, für den es nicht der erste Erfolg war: Unter anderem war er österreichischer Naturfotograf der Jahre 2002 und 2005, Highlightgewinner (1999, 2000, 2001, 2004) beim internationalen Naturfotowettbewerb „Glanzlichter“ sowie Preisträger bei BBC London als „Wildlifephotographer of the Year 2004“.