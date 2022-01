Hotel Palindrone bringt "verrückte Melange" ins Konzerthaus

"Alpestan" nennt sich die Aufführung der Band, die es schafft, eine verrückte und zugleich harmonische Melange aus Folktraditionen, archaischen Klängen, Jazz, Elektronik, Pop, Klassik und sogar Jodeln zu einem kraftgeladenen Stil zu vereinen. “Man fühlt keine Schweißnähte. Alles ist einfach: Musik“, attestiert Guido Tartarotti vom "Kurier".

"Alpestan" wird als Ort beschrieben, der in irgendeiner Form im Kopf jedes Menschen existiert – zumindest unbewusst. "Ein Ort, an dem unterschiedliche musikalische Kulturen vorurteilsfrei und spielerisch aufeinandertreffen und dabei gelegentliche klangliche Kollisionen oder kulturbedingte Missverständnisse zum allerseits Besten nutzen: als geradezu urknallhaft schöpferischen Impuls", so die träumerische Vorstellung.

Hotel Palindron - das sind Albin Paulus (Dudelsäcke, Klarinette, Maultrommel, Schalmeien, Flöten, Gesang und Jodeln), Peter Natterer (Saxophon, E-Bass, Piano, Melodica, Beatboxing), Stephan Steiner (Geige, diatonisches Akkordeon, Drehleier, Nyckelharpa, Gesang) und Andreas Neumeister (Gitarre, Gesang).

Die Aufführung im Konzerthaus Weinviertel beginnt am 18. Februar um 19.30 Uhr. Tickets sind in die Kategorien im Vorverkauf und an der Abendkasse zu erwerben, auch über NÖN.at/ticketshop!

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren