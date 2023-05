Karibischer Triumph bei Hollabrunns Lebensmitteltechnologen

Im ehemaligen Pausenhof der Landwirtschaftsschule Hollabrunn nahm Gottfried Krottendorfer, Direktor der Privat-HTL für Lebensmitteltechnologie, drei Schülerteams zum Bewerb „Grillen und Sensorische Bewertung“ in Empfang. Ein besonderer Willkommensgruß galt den Juroren, bestehend aus Lehrern, Elternvertretern und Journalisten.

Fleischermeister Thomas Bergmann präsentierte die drei Teams, die sich „De Niederlandse Grillmeesters“, „Beach Babes“ und „Caribbeans“ nannten und der Jury ein dreigängiges Menü servieren durften.

Die zehnköpfige Siegermannschaft Caribbeans (56 Punkte) bekam am Ende die meisten Punkte von den Bewertern für ihren vegetarischen Club Sandwich (Vorspeise), ein Weißweinrisotto mit Lungenbraten (Hauptgang) und einen herrlichen Schokokuchen, serviert in einer ausgehöhlten Orange. „Alles am Griller zubereitet“, betonte Bernhard Stark.

Die Mädchengruppe Beach Babes erreichte den zweiten Platz mit 51,2 Punkten, da ihr geschmacklich einwandfreier Schweinslungenbraten leider lauwarm bis kalt bei den Juroren zur Verkostung ankam. Die Niederlandse Grillmeesters erhielten für ihr Menü 48 Punkte, obwohl ihr Schweinsbraten in Speckmantel gewickelt mit grünem Spargel und Sauce Hollandaise sehr gut mundete.

Alle drei Teams erhielten verschiedene Preise, von Gewürzen über Grillwerkzeug bis zum Strohhut - als kleines Dankeschön für ihre Grillkünste.

