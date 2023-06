HTL-Erfolg mit Klimagerät für Schienenfahrzeuge

Beim diesjährigen Young Austrian Engineers Contest, dem größten CAD-Wettbewerb für HTL-Schüler, erreichten die Fünftklässler Hanna Vogler und Christian Weber in der Kategorie „Professional“ den zweiten Rang unter insgesamt rund 100 Einreichungen. Betreut von Martin Striok (Unterrichtsfach Konstruktionsübungen), entwickelten sie in Kooperation mit der Firma Knorr-Bremse aus Mödling ein zukunftsorientiertes Klimagerät für Schienenfahrzeuge, bei dem an Stelle der derzeit verwendeten Elektroheizung ein energiesparender Wärmepumpen-Kreislauf installiert werden soll.

Die Konstruktion überzeugte mit der sogenannten Top-Down-Modellierung, wobei die unterschiedlichen Teile des Blechgehäuses über globale Variablen gesteuert werden und somit ein Baukastensystem realisiert werden kann. Zusätzlich wurden die Wärmetauscher und Verdichter mit in der Industrie verwendeten Berechnungsprogrammen dimensioniert, die Rohrleitung wurde ausgelegt und konstruiert sowie eine Strömungssimulation der gesamten Anlage durchgeführt. Die Aufhängungspunkte wurden einer Topologieoptimierung unterzogen.

1.000 Euro Preisgeld und virtuelle Gegenstände in der Aula

Im Zuge einer feierlichen Zeremonie am WIFI Salzburg würdigten Vertreter der Industrie die Arbeit der Preisträger, die sich zudem über ein Preisgeld von 1.000 Euro freuen konnten. „Großer Dank gilt der Firma Knorr-Bremse für die Unterstützung während des Projektablaufs sowie unserer SolidWorks-Partnerfirma Planetsoftware für die Beantwortung der Detailfragen während des Konstruktionsprozesses“, berichtet Martin Striok.

Um industrielle Anwendungen von Augmented Reality (AR) im Bereich Maschinenbau zu veranschaulichen, wurde kürzlich der Geschäftsführer der Firma ProCeCon, Bernhard Scheuerer, zu einem Vortrag in die Aula der HTL eingeladen. Viertklässler aus der Abteilung Maschinenbau sowie Dritt- und Viertklässler aus dem Mechatronik-Lehrgang konnten Augmented Reality hautnah erleben, indem sie mit der „Microsoft HoloLens“-Datenbrille virtuelle Gegenstände im realen Raum bewegten, am virtuellen Keyboard musizierten bzw. den Blick durch die Datenbrille an der Videowall der Aula miterleben durften.