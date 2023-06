In der Welt der Technik: Volksschüler schnupperten HTL-Luft

Die HTL Hollabrunn und die Privat-HTL für Lebensmitteltechnologie hatten kürzlich das Vergnügen, insgesamt 179 Schüler der Volksschulen Grabern, Hollabrunn-Kolliskoplatz, Deutsch-Wagram, Zellerndorf, Alberndorf im Pulkautal, Stockerau-West und Ziersdorf im Rahmen des Projekts „NÖ Kids go HTL“ begrüßen zu dürfen. An drei Tagen hatten die jungen Besucher die Gelegenheit, an verschiedenen Stationen die Abteilungen für Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik, Maschinenbau, Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen kennenzulernen.

In den Werkstätten und Labors sowie im sogenannten Makerspace durften die jungen Gäste die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten im Hollabrunner Technikzentrum entdecken und die aufregende Welt der Technik eintauchen. Die Gastgeber freuten sich über das große Interesse und die Begeisterung der Volksschüler.