Der erste Workshop behandelte das Programm Thingworx. Damit können die Messwerte am Solartechnik-Prüfstand im Klimatechnik-Labor visualisiert werden. Mit diesem Thema befassen sich die Diplomanden Clemes Steindl und Daniel Schwayer (beide aus dem Mechatronik-Kolleg der HTL Hollabrunn).



Im zweiten Workshop wurde mit dem Programm Creo Illustrate gearbeitet, in welchem De- und Wiedermontagesequenzen erstellt werden können. Dieses Programm wird von Christoph Aichmann und Jakob Goria (angehende Maschinenbauer) im Rahmen ihrer Diplomarbeit verwendet. Es handelt sich dabei um eine Zusammenarbeit mit der Firma Liebherr aus Korneuburg, wo beide Schüler derzeit ein Praktikum absolvierten. Zwei Mitarbeiter des Unternehmens nahmen ebenfalls am Workshop teil.



Abschließend verknüpfte man beide Programme mit Vuforia Studio, wodurch eine Darstellung der Ergebnisse auf der Microsoft Hololens möglich wurde.



Ein herzlicher Dank gilt den Mitarbeitern von Techsoft für die Unterstützung bei unseren Projekten und die Beantwortung der offenen Fragen.

- Artikel von hermann.dangl