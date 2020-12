Wie jedes Jahr gab es auch heuer einen Tag, an dem sich Firmen den Schülerinnen und Schülern der HTL Hollabrunn vorstellten. Gleichzeitig boten diese Praktikumsplätze für die Ferien an und suchten zukünftige Mitarbeiter*innen, nur diesmal online – und das funktionierte hervorragend.



Karin Buda, Katja Mader und Fabian Koller aus der 4. Klasse der Abteilung Wirtschaftsingenieure – Logistik und ein Organisationsteam rund um Prof. Patrick Schneider luden die Firmen ein, sich über Videos und Onlineplattformen zu präsentieren. Dies nutzten namhafte Unternehmen wie A1, IBM, Siemens, ÖBB und viele mehr.



Geschäftsführer und HR-Verantwortliche gaben in Live-Vorträgen wertvolle Einblicke in ihre Firmen und diskutierten im Anschluss mit interessierten Schülerinnen und Schülern. Obwohl die Konzerne nicht vor Ort sein konnten, wurde der Karrieretag trotzdem ein voller Erfolg.



Die „neue Normalität“ ist für Karin, Katja, Fabian und alle HTLer*innen kein leeres Schlagwort, sondern ein weiterer Schritt in die digitalisierte Zukunft – ihre zukünftige Arbeitswelt.



Video: https://youtu.be/2HYz-A9683I