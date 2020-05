CCNA: Dahinter verbirgt sich eine Informationstechnologie-Zertifizierung von Cisco Systems, einem der führenden Hersteller von aktiven Netzwerkkomponenten, wie Router oder Switches. Für den Abschlussjahrgang der Betriebsinformatiker an der HTL Hollabrunn fand der Abschluss des Kurses ("Routing and Switching: Introduction to Networks") kurzfristig unter völlig geänderten Rahmenbedingungen statt.

Dank der Online-Plattform, die Cisco Systems zur Ausbildung und Zertifizierung von Netzwerktechnikern anbietet, konnten die Jugendlichen - trotz Distance Learning - ihre "Certificats of Course Completion" entgegennehmen. Zur Unterstützung der Ausbildung wurde umfangreiches Kursmaterial in englischer Sprache zur Verfügung gestellt, wie HTL-Lehrer Gernot Brauneis berichtet: "Ergänzt wird dieses Angebot durch praktische Übungen im Labor. Überprüft wird das Erlernte in einem – ebenfalls englischsprachigen – Online-Testsystem."

Die Wirtschaftsingenieure der HTL Hollabrunn nützen dieses Angebot seit vielen Jahren. Zur Einführung in die Welt der Datennetze erarbeiten sich die Schüler des Ausbildungszweigs "Betriebsinformatik" die entsprechenden Kompetenzen und werden dabei mit der Verwendung englischsprachiger Fachliteratur vertraut gemacht.

Das Konzept verbindet grundsätzlich Präsenz- und Online-Lernen. "Die Lerninhalte sind weltweit einheitlich und werden zusammen mit vielen zusätzlichen Materialien angeboten. Die einzelnen Lernsequenzen werden durch Simulationssoftware und Anleitungen zu praktischen Laborübungen ergänzt", erläutert Brauneis, der seinen erfolgreichen Absolventen gratulierte.