Im Rahmen einer soliden technischen Ausbildung, die fünf Jahre dauert, wird insgesamt 63 Jugendlichen in zwei Klassen ein fundierter Einblick in Bereiche wie Softwareentwicklung, Systemtechnik, Medientechnik, Netzwerktechnik und IT-Sicherheit geboten.

„Von Beginn an wird dem Thema IT-Sicherheit gebührender Platz eingeräumt. Gerade der durch die Coronapandemie bedingte Umstieg auf Homeoffice hat gezeigt, wie dringend gut ausgebildete Fachleute auf diesem Gebiet benötigt werden“, berichtet Direktor Wolfgang Bodei. Die Schüler hätten sich von der Umstellung auf Distance Learning nicht beirren lassen. Zur Bestätigung der erworbenen legten sie nun die Abschlussprüfung des "Cisco Networking Academy"-Kurses "Introduction to Cybersecurity" ab.

31 Schüler der 1BHIT-Klasse können jetzt mit ihrem "Certificate of Completion" den erfolgreichen Einstieg in die Welt der IT-Sicherheit nachweisen. In den kommenden vier Jahren werden sie an der HTL Hollabrunn ihr Wissen und Können vertiefen, erweitern und unter Beweis stellen.