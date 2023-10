App fürs Essen:„book2eat“ auf Expansionskurs

Zum 22. Mal wurden im Rahmen dieses Ideen- und Gründerpreises vielversprechende Geschäftsprojekte prämiert. Knapp 100 niederösterreichische Geschäftsideen waren eingereicht worden; die Jury bewertete nach Innovation, Kundennutzen und Realisierbarkeit.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ermunterte die Einreicher, ihre Ideen weiter auszubauen: „Niederösterreich ist ein Land der Gründer: Allein im ersten Halbjahr 2023 wurden über 3.700 neue Unternehmen in Niederösterreich gegründet. Jedes fünfte in Österreich gegründeten Unternehmen hat seinen Standort in Niederösterreich.“ Das Land wolle weiterhin die besten Rahmenbedingungen fürUnternehmer schaffen. Ein nützliches Unterstützungsinstrument seien die individuellen Services der Gründeragentur „riz up“, in Kooperation mit dem Gründerservice der Wirtschaftskammer. „Nutzen Sie weiter diese kostenlosen Beratungen und Seminare!“, appellierte die Landeshauptfrau.

Preisträger aus der HTL Hollabrunn

Der dritte Platz in der Kategorie „Regional genial“ ging an das frisch gegründete Unternehmen „tech2solutions“ mit seinem derzeitigen Hauptprodukt „book2eat“. „Book2eat“ ist eine Lösung, um Bestellungen in Restaurants, Kantinen, Schulen und Kindergärten in einer App zu vereinen und dadurch eine einfache Möglichkeit zu bieten, sein Essen vorzubestellen.

Das Buchungssystem wurde bereits im Rahmen eines Diplomarbeitsprojektes 2019/20 an der HTL Hollabrunn entwickelt und wird mittlerweile als Start-up in mehreren Schulen und Kindergärten in Niederösterreich verwendet. Für die Eltern ist die Essensbestellung per App oder Webbrowser jederzeit und von überall aus bargeldlos möglich. Zudem haben sie Überblick über den Speiseplan sowie die Bestellungen. „Wenn das Kind krank ist, können Eltern mit nur einem Klick das Essen für ihr Kind abbestellen“, erklärt HTL-Lehrer Walter Führer. Dadurch könne Lebensmittelverschwendung reduziert werden.

HTL wartet noch auf eine Rückmeldung des Landes

Das Prinzip der App sei ähnlich wie bei bekannten Essenslieferanten wie Mjam oder Lieferando. „Diese Unternehmen übernehmen jedoch ein Drittel des Preises. Das ist halsabschneidend“, meint Führer, zuständig für Sales. Bei der Programmierung passt sich „book2eat“ an jede Kantine zielgerichtet an. „Wir haben auch beim Land Niederösterreich angefragt, ob sie für Gemeinden das book2eat-Grundpaket zahlen möchten, doch wir haben noch keine Antwort bekommen“, verrät Führer. Schließlich investiere das Land oft in Nachhaltigkeits- und Digitalisierungsprojekte.

Eingesetzt wird „book2eat“ derzeit unter anderem auch an den Retzer Tourismusschulen, in zwei Kindergärten in Großweikersdorf, in der Volks- und Mittelschule Großweikersdorf sowie im Bundesschülerheim Krems.