Retzer Top-Schüler im Spitzenhotel

Werbung

Die Retzer Tourismusschulen setzen einmal mehr neue Impulse. Mit der Initiative „Crème de la Crème“ werden die Klassenbesten jedes Jahrgangs und die Aufsteiger der Klasse einmal pro Semester zu einem ganz besonderen Event eingeladen.

Als erste gemeinsame „Crème de la Crème“-Aktion lud Hotelier Alexander Ipp die Schüler zu einem Vortrag über die Ipp-Hotels ein. „Einmal im Semester wollen wir künftig unsere besten Schüler vor den Vorhang holen und mit einer gemeinsamen Aktivität besonders motivieren“, erklärt Schulleiterin Barbara Sablik-Baumgartner.

Die Ipp-Hotels als Wirtschaftspartner der HLT Retz seien stets bemüht, die Nachwuchstouristiker zu fördern und innovative Schulprojekte zu unterstützen, betont Alexander Ipp. Der Hotelier weiß als Unternehmer und Vorstandsmitglied der österreichischen Hotelvereinigung, wie wichtig gut ausgebildeter Nachwuchs ist und welche Anforderungen dieser erfüllen soll.

Die Schüler der Tourismusschulen Retz zählen bei Wettbewerben seit Jahren zu den Besten und die Absolventen sind im In- und Ausland sehr begehrt. Doch im Sinne des Growth-Mindsets (Wachstumsdenken) achte die Schule auch auf all jene Jugendlichen, die nicht von Beginn an Glanzleistungen aufweisen können. So soll der individuelle Fortschritt gesehen und belohnt werden. Dies steigert die Motivation und ermöglicht weiteren Schülern, die verlangten Leistungen in ihrem eigenen Tempo abzuliefern.

Bei diesem ersten „Crème de la Crème“-Event standen nach dem Vortrag über die Ipp-Hotels noch ein gemeinsames Abendessen im Hotel Althof und ein Besuch im Retzer Kino auf dem Programm. „Motivierte und engagierte Menschen sind einfach in allen Bereichen wichtig – in der Schule und im Arbeitsleben“, so Sablik-Baumgartner.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.