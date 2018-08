Nach dem Landesgericht geht die Causa „Hütterl am Teich“ nun zum Obersten Gerichtshof.

Wie berichtet, hatte die Stadtgemeinde das Pachtverhältnis mit den Hütterl-Betreibern Anna und Hannes Seifried gekündigt. Die beiden gingen in Berufung, das „Hütterl am Teich“ am Messegelände ist nach wie vor geöffnet.

Die Hollabrunner ÖVP will einen Jugendtreffpunkt am Messegelände erhalten. | ÖVP



Dass die Gemeinde in den ersten beiden Instanzen bereits Recht zugesprochen bekam, gab die ÖVP nun in einem Schreiben bekannt, in dem auch der Standpunkt der Bürgermeisterpartei klar gemacht wird.

„Politisch war und ist der Erhalt dieses beliebten Treffpunktes immer eine Herzensangelegenheit der Hollabrunner Volkspartei“, ist dort zu lesen. Darum soll auch – an anderer Stelle – ein neuer Jugendtreffpunkt entstehen.

VP: „Keine Rede von Herzensangelegenheit“

In dem Schreiben erhebt die Volkspartei aber auch Vorwürfe gegen Hütterl-Betreiber Hannes Seifried. Es sei jahrelang um Reduktion der Pachtkosten angesucht worden, aufgrund des geringen Verdienstes.

„Das beweist nur, dass das einzig wahre Interesse des Hütterlbetreibers darin liegt, so viel Geld wie möglich aus diesem Hütterl-Krimi zu lukrieren. Von einer Herzensangelegenheit zum Erhalt des beliebten Treffpunkts, kann hier wohl nicht mehr die Rede sein“, schreibt die ÖVP.

Hannes Seifried zu ÖVP-Vorwürfen: „Völlig falsch“

„Es ist völlig falsch, dass wir um Reduktion der Pachtkosten angesucht haben. Da verwechselt uns die ÖVP wohl mit meinem Schwiegervater, dem vorherigen Pächter“, sagt Hannes Seifried im Gespräch mit der NÖN. „Wäre ich nicht in Berufung gegangen, wäre jetzt schon zu. Das will ich nicht. Und ich weiß auch nicht, wie das den Hollabrunnern gefallen hätte …“

Denn die Seifrieds führen das „Hütterl am Teich“ mit viel Herzblut. „Wer mich kennt, der weiß das auch“, steht Seifried seit über zehn Jahren im „Hütterl“, egal, ob es brechend voll ist, oder, ob wetterbedingt nur wenig Gäste den Weg zum Messegelände finden.

