Die Erhöhung der Hundesteuer sorgte im Wullersdorfer Gemeinderat für Diskussionen: Für Nutzhunde sind jährlich knapp sieben Euro zu entrichten, sogenannte Listenhunde kosten dem Halter pro Jahr 110 Euro, für alle anderen sind 35 Euro zu bezahlen.

Gerhard Sklenar (SPÖ) kritisiert Erhöhung der Abgaben für Hundehalter. Gemeinde, Gemeinde

„Da kommen nur wieder die dran, die eh schon bezahlen. Manche drücken sich durch und zahlen nie etwas“, kritisierte SPÖ-Gemeinderat Gerhard Sklenar diese Anpassungen. Denn wie der Rechnungsabschluss 2020 gezeigt habe, entrichten einige Hundebesitzer die Abgaben nicht.

Amtsleiterin Gerlinde Edel erklärte, dass es 2019 bei vier Bürgern Außenstände bei der Hundeabgabe gab, die sich auf 1.012 Euro beliefen. „Das ist schon bei Gericht“, betonte sie, dass die Gemeinde hier tätig ist. 2020 habe sich die Summe auf 1.212 Euro erhöht.

Ignaz Schnötzinger (FPÖ) sieht die Sache ähnlich wie Sklenar: „Wer seinen Hund gar nicht meldet, zahlt nix.“ Das stimme so nicht, denn die Gemeinde gleiche die Meldung der Fellnasen mit der Hundedatenbank ab, klärte Bürgermeister Richard Hogl (ÖVP) auf. Dort sind jene Tiere erfasst, die gechipt sind. „Ich brauch’ ja nur den Nachbarn fragen, ob einer einen Hund hat“, hätte Schnötzinger eine einfachere Lösung parat.

Richard Hogl (ÖVP) betont: Gemeinde kontaktiere zahlungsunwillige Hundebesitzer. Gemeinde

Hogl erklärte, dass die Ortsvorsteher ebenfalls darauf achten, ob die Hunde in ihrer Gemeinde auch gemeldet sind. Am Ende „fehlt aber die Handhabe für Hausdurchsuchungen, um zu schauen, ob Hunde da sind“, meinte der Bürgermeister. Und appellierte an die Mandatare: Wenn sie einen Verdacht hegen, dass jemand in der Gemeinde einen Hund besitze, aber nicht gemeldet habe, sollen sie die Gemeinde informieren, damit diese die Besitzer kontaktieren könne.

Die Erhöhung der Hundeabgaben wurde mit den Stimmen der ÖVP und FPÖ beschlossen; die vier Mandatare der SPÖ enthielten sich.