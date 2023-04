Lizenz zum Suchen für die Schnüffler Jay, Gchata und Russel

Am ersten Abend wurden Figuranten für eine Wegrandsuche positioniert, sodass drei Teams – Hundeführer mit einem Suchhund – für die Nachtsuche ausgeschickt werden konnten. Die Prüfung wurde erfolgreich abgeschlossen. Gleich am nächsten Morgen ging es mit der Tagsuche weiter, die in einem Waldstück bei Großreipersdorf im Retzer Land stattfand.

Einsatz-Übung Hollabrunner Suchhundestaffel seilte sich ab

Eine weitere Suche absolvierten die Team in Ruppersthal (Marktgemeinde Großweikersdorf). Die Jägerschaft versorgte dort alle Beteiligten mit einem Mittagessen und am Ende gaben die Prüfer die Ergebnisse bekannt: Applaus gab es für Mona mit ihrem Hund Jay, Mariola mit Gchata und Daniel mit seinem Russel. Sie alle haben eine großartige Leistung erbracht und somit die Einsatzberechtigung für die Flächensuche erhalten.

Die Verantwortlichen dankten Sabine Schmoll und Nicole Prager für die faire Beurteilung, den Figuranten für ihren Einsatz, der Jägerschaft Ruppersthal sowie den Grundstücksbesitzern für die Möglichkeit, die Übung auf deren Gelände abzuhalten.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.