Trainingsgast mit kalter Schnauze

„Bei uns sind alle Hunde willkommen, egal welche Rasse, Größe oder welches Alter die Tiere haben“, erzählt Michaela Hrouda über den Hundeplatz unweit des Retzer Altstoffsammelzentrums. „Es gibt leider keine Adresse, sondern nur den Geotag. Wir hoffen, dass interessierte Hundebesitzer trotzdem zu uns finden“, meint die ausgebildete Hundetrainerin im NÖN-Gespräch.

Seit Anfang des Jahres gibt es in Retz offiziell eine Ortsgruppe des österreichischen Hundesportvereins. Das Angebot am Platz von Michaela Hrouda ist vielseitig: „Wir bieten einerseits klassisches Gehorsamkeitstraining an, das vor allem im Alltag gebraucht wird. Bei uns gibt es aber auch viele Angebote rund um die Nase des Hundes.“

Oft ist es besser, die Probleme dort in Angriff zu nehmen, wo sie vorkommen.“

Michaela Hrouda, Hundetrainerin

Neben sogenanntem Mantrailing, einer Personensuche, die den Geruchssinn der Vierbeiner herausfordert, bieten Michaela Hrouda und ihr Mann Thomas – erfolgreicher Hundesportler – Unterstützung bei Problemen mit dem Hund.

„Wir kommen auch gerne zu Hause vorbei. Oft ist es besser, die Probleme dort in Angriff zu nehmen, wo sie vorkommen. Das ist meistens eben zu Hause“, erklärt die Fachfrau.

Am Retzer Hundeplatz selbst kann in kleinen Gruppen in einem sicheren Rahmen trainiert werden. „Unser Areal ist eingezäunt. Man muss sich also keine Sorgen um den eigenen Hund machen. Bei uns kann man ungestört trainieren und Zeit mit dem Hund verbringen“, schildert Hrouda, die viele Jahre im Agility-Sport aktiv war und jetzt begeisterte Trailerin ist.

