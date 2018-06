„Auf einmal stand ein Hund in der Tür“, erzählt Hollabrunns Stadtwerkechef Thomas Bauer am Donnerstagvormittag (7. Juni). Die Polizei ist bereits vor Ort, der Chip des Vierbeiners ausgelesen.

„Sie heißt Zehir“, weiß Bauer über das vorübergehende Maskottchen am Bauhof. Den eingetragenen Hundebesitzer hat er bereits kontaktiert. „Er hat gesagt, das ist der Hund seiner Exfreundin … zu der hat er keinen Kontakt mehr“, so Bauer, unter dessen Schreibtisch der Huskymischling bis zum frühen Nachmittag schlummert. Zehir ist ruhig und freundlich, geht auch brav an der Leine.

Da der Bauhof die Hundedame nicht behalten konnte - obwohl sie großen Anklang bei Mitarbeitern und Besuchern fand - musste eine andere Lösung her.

Zehir wurde vom Kremser Tierheim aus Hollabrunn abgeholt und konnte kurz darauf ihrem Herrchen wieder übergeben werden.