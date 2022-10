I am from Austria: Werner Auer & Band im Konzerthaus Weinviertel

Aber auch Werke einiger musikalischer Wegbegleiter der „großen Drei“ werden ihren Weg in das Konzert finden, das der bekannte Hollabrunner Künstler Werner Auer (Gesang, Gitarre) mit seiner Band zum Besten gibt: Bernhard Krinner (Gitarre), Alexander Blach (Keyboards), Hannes Steiff (Bass) und Alexander Dostal (Schlagzeug) komplettieren die Formation.

Tickets für das Konzert, das am Freitag, 14. Oktober (19.30 Uhr), im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf stattfindet, gibt es in drei Kategorien; erhältlich über www.konzerthaus-weinviertel.at, via Mail an office@konzerthaus-weinviertel.at oder telefonisch unter 02956-2204-16

