Als sie vor 16 Jahren Hollabrunn verlassen hat, um sich der Gemeinschaft der Schwestern von Maria Stella Matutina anzuschließen, habe sie nicht gewusst, ob sie überhaupt wieder einmal zurück nach Hollabrunn kommen werde. Damals war Bernadette Reidlinger 20 Jahre alt.

Doch Schwester Bernadette Thérèse kam zurück in ihre Heimatstadt. Zuletzt war sie am vergangenen Wochenende in Hollabrunn. „Sie ist extra für den Vortrag aus Brasilien angereist, und weil sie schon einmal da ist, besuchte sie auch ihre Familie“, scherzte Pfarrer Franz Pfeifer, als er die interessierten Zuhörer am Samstagnachmittag im Pfarrheim begrüßte. Denn dorthin luden die Reidlingers ein, damit Bernadette Thérèse über die vergangenen neun Jahre in Brasilien erzählen konnte.

Leben im Kloster zwischen Sandstrand und Armenviertel

Sechseinhalb Jahre lebte die 36-Jährige im Kloster in Salvador de Bahia, der drittgrößten Stadt Brasiliens, ein Jahr lebte sie im Haus der Schwestern in der Nähe von Rio de Janeiro. Ihr aktueller Wohnort ist Aracaju, Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Sergipe. Dort bauen die Schwestern gerade ein neues Kloster auf. Die Lage ist traumhaft, für manche aber auch abschreckend: Denn die Schwestern leben – wie der Titel des Vortrags erahnen ließ – zwischen Kokospalmen und Favelas. „Es sind nur zehn Minuten bis zum Strand“, lädt Schwester Bernadette Thérèse ein, Urlaub bei den Schwestern in Aracaju zu machen. Und wer will, kann ihnen helfend zur Hand gehen. „Wir haben noch sehr viele Bauprojekte“, spricht sie davon, dass Gästehaus und Arbeitsräume noch gänzlich fehlen.

„Der beste Schutz ist, nicht viel zu haben“

Auch die schützende Mauer um das Kloster ist noch nicht fertig. „Unser Bischof hat gesagt, wir dürfen nicht einziehen, solange die Mauer nicht fertig ist“, erinnert sich Bernadette Thérèse. Immerhin leben dort nur Frauen, direkt neben einem Armenviertel. „Wir haben gefragt, ob es nicht auch reicht, wenn wir unsere Fenster vergittern …“ Dieser Wunsch wurde erfüllt. Jetzt leben die Schwestern in ihrem Kloster und sehen die Favelas, die andere abschrecken, als ihren größten Schutz. Denn sie gehen auf die Menschen im Armenviertel zu, sprechen und beten mit ihnen, während sich andere fürchten – und so auch nicht in Versuchung kommen, bei den Schwestern einzubrechen, weil sie zuerst am Armenviertel vorbei müssten. „Von außen kommt da kaum jemand. Der beste Schutz ist ohnehin, nicht viel zu haben“, spricht Bernadette Thérèse davon, dass es im Kloster nur einen Computer und vielleicht zwei Handys gebe, einen Fernseher gibt es nicht.

Was sie als ihre Hauptaufgabe, neben Gebet, Arbeit und Studium, in Aracaju sieht? „Unsere Aufgabe ist es, für die Menschen da zu sein, das Kloster zu öffnen. Wir können das Land nicht verändern, aber wir können in unserem Umfeld Gutes tun.“ Als nächstes wollen die Schwestern den Kindern Nachhilfe geben, damit sie das Lesen und Schreiben lernen. Denn viele sind Analphabeten und können nicht einmal ihren eigenen Namen schreiben.

„Nicht viel zu erwarten“ ist von den Reichen des Landes

„Ich hab‘ das Land vom ersten Tag an geliebt. Ich bin so herzlich empfangen worden“, erinnert sich Bernadette Thérèse neun Jahre zurück. Das Leben der Menschen sei schlicht, aber: „Jeder Anlass zum Feiern wird genutzt, dass alle zusammen kommen.“ Und während die Armen das Wenige, das sie haben, mit anderen teilen, sei von den Reichen im Land nichts zu erwarten. Diese Erfahrung machen die Schwestern regelmäßig am eigenen Leib, wenn sie um Unterstützung für den Klosterbau bitten.

Die Besucher im Pfarrzentrum waren nicht nur begeistert von Bernadette Thérèses Geschichten und Erfahrungen, sondern auch von den Produkten, die sie mitgebracht hatte. Denn die Schwestern stellen im Kloster selbst Seifen, Marmeladen, Kerzen oder auch Rosenkränze her. „Wir haben auch unsere erste CD herausgegeben“, gab’s außerdem etwas Musikalisches zu erstehen.