"Ich hab die Hund umbracht": Freispruch für Polizisten

Deswegen interessierte Richter Martin Bodner zuallererst bei der Einvernahme des angeklagten Polizisten (34) dessen Ausbildung. Dazu konnte er kompetent Auskunft geben und beschrieb es als seinen "Traum", Hundedienstführer zu werden. Dazu wird es nicht mehr kommen. Ein anderer Traum zerplatzte ebenfalls an diesem Tag, und zwar der nach einem gemeinsamen Zuhause mit seiner - mittlerweile - Ex-Partnerin (30). Denn zwei der toten Hunde gehörten der 30-jährigen Polizistin, die ihrem damaligen Partner als Einzigem ihre Tiere anvertraute.

Was war also am 16. August passiert? In der Version, die der 34-Jährige dem Richter erzählte, kam er von einem Einkauf aus Hollabrunn zurück, da muss es kurz vor zwölf gewesen sein. Da das Paar vorhatte, am Abend eine Geburtstagsfeier zu besuchen, wollte er die Hunde noch ein wenig auspowern. Wiederholt hatten sich Nachbarn über die in einer Zwingeranlage gehalten bellenden Tiere beschwert.

Fällte den Freispruch: Richter Martin Bodner. Foto: Christian Pfeiffer

Auto nicht gelüftet, Klimaanlage aus

So brach der Polizist am Mittag bei 28 bis 31 Grad nach Ziersdorf auf, um mit den Hunden joggen zu gehen. Ursprünglich hatte er eine rund 45-minütige Tour vor. Da aber bereits einer der Hunde zu diesem Zeitpunkt Überhitzungstendenzen zeigte, entschied sich der Polizist, die Runde abzubrechen. Wieder beim Auto, bemerkte er an sich ein Kribbeln in den Füßen und Blitze in den Augen. Sein einziger Gedanke sei es gewesen, möglichst rasch nach Hause zu kommen, weswegen er das Fahrzeug vor der Abfahrt nicht durchlüftete.

Auf der Heimfahrt habe er weder die Klimaanlage des Autos angemacht noch die Fenster auf, was Staatsanwalt Thomas Ernst einigermaßen stutzig machte. Zuhause angekommen, wisse der 34-Jährige nur noch, dass er aus dem Fahrzeug ausgestiegen sei. Danach habe er sich auf der Wiese liegend wiedergefunden, und "gar nicht mehr an die Hunde gedacht". Bis er die Heckklappe öffnete und zwei Hunde tot vorfand; den beiden Tieren auf der Rückbank blieb dieses Schicksal auch nicht erspart.

Ärztin bestätigt gesundheitliches Problem

Unmittelbar danach habe er seinen Vorgesetzten (57) und einen befreundeten Tierarzt (35) angerufen. Seiner damaligen Freundin sagte er auf die Frage, was denn passiert sei: "Ich hab die Hund umbracht." Dass sein Mandant tatsächlich ein gesundheitliches Problem habe, konnte Verteidiger Andreas Arbesser mit einem Attest der Hausärztin, die selbst Zeugin einer Ohnmacht des Polizisten wurde, glaubhaft machen.

Weniger glaubhaft waren die irrationalen Abläufe und die verschiedenen Versionen, die der Polizist im Laufe der akribischen Ermittlungen so von sich gab. Denn dass er mit den Hunden joggen war, findet sich erst in späteren Protokollen. Das konnte der 34-Jährige insofern erklären, als dass er - aufgrund seines Gesundheitszustands - Angst vor dienstlichen Konsequenzen hatte.

Staatsanwalt: "Es könnte stimmen"

Ein "sehr seltsames" bis "leicht unglaubwürdiges Verhalten", nannte es der Staatsanwalt, das der Angeklagte in seinen "unmittelbaren Reaktionen" zeigte. Somit sei "alles ein bisschen verdächtig". Gleichzeitig meinte Ernst in seinem Schlussplädoyer: "Es könnte stimmen." Was er damit zum Ausdruck bringen wollte, war, dass er nicht sicher sei, ob juristisch jeder Zweifel ausgeräumt sei und das Urteil "in dubio pro reo" zu fällen ist.

Die emotionale Komponente des Falls sprach Arbesser in seinen Schlussworten an und erinnerte an die Rosen, die auf den toten Hunden lagen, als die Beamten eintrafen. Letzte Worte brachte der Angeklagte kaum heraus, die Tränen waren stärker. Für Richter Bodner war die Sache am Ende des Beweisverfahrens klar. Es sei zwar "nicht alles ideal gelaufen", aber Tierquälerei ist ein sogenanntes Vorsatz-Delikt; das heißt, man muss die Absicht dazu haben. Diesen Tatbestand sah der Richter nicht erfüllt: Freispruch. Rechtskräftig.

