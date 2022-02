Polizei sucht Opfer: Wer hat kranke Hunde gekauft?

Anfang des Monats wurden nach einem Hinweis an die Polizeiinspektion Ravelsbach Rottweiler- und Husky-Welpen aus einem Presshaus in Zemling (Bezirk Hollabrunn) befreit. Die Hunde waren unter sehr unwürdigen Bedingungen dort eingesperrt. Aufgrund eines weiteren Hinweises konnte die Polizei eine 31-Jährige verhaften. Danach wurden in Strasshof (Bezirk Gänserndorf) und Wulzeshofen (Bezirk Mistelbach) weitere Welpen und erwachsene Hunde befreit.

Die Hunde sowie zwei Hasen sind in Tierheimen untergebracht, wo sie nun gepflegt werden.

Der Beschuldigten wird nicht nur Tierquälerei vorgeworfen, sondern auch gewerbsmäßiger schwerer Betrug. Darum ist die Polizei auf der Suche nach weiteren Opfern und veröffentlichte nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg ein Foto der Beschuldigten.

Wer von dieser Person Husky- oder Rottweiler-Welpen im Zeitraum vom 2. Juli 2017 bis zum 5. Februar 2022 gekauft hat, die bei der Übergabe nachweislich schwer krank waren und vielleicht sogar gestorben sind, soll sich bei der Polizeiinspektion Ravelsbach (059133-3418) oder der Landespolizeidirektion NÖ per E-Mail (oeffentlichkeitsarbeit-N@polizei.gv.at) melden.

