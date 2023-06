Ein Erbe von Franz Liszt: Devaux am Liszt-Flügel in Retz

Der in Wien lebende französische Ausnahmepianist begeisterte die Klassikfans im ehemaligen Bürgerspital. Elegant, betont bedächtig oder schnell wie der Wind: Philippe Devaux nutzte gekonnt die 88 Tasten des Liszt-Flügels im Museum Retz und hauchte dem Instrument fühlbares musikalisches Leben ein. Die meisterhaft vorgetragenen Kompositionen von Domenico Scarlatti, Wolfgang A. Mozart, Frédéric Chopin, Johannes Brahms, Sergei Rachmaninow und - natürlich - Franz Liszt begeisterten die Konzertbesucher.

Philippe Devaux wurde in Reims in der Champagne (Nordost-Frankreich) geboren. Sein außergewöhnliches musikalisches Talent wurde früh erkannt. Im Alter von drei Jahren bekam er erstmals Klavierunterricht, bereits zwei Jahre später wurde er am Konservatorium von Reims aufgenommen. Der Eintritt in das Pariser Konservatorium im Alter von acht Jahren markierte den nächsten Quantensprung in seiner Ausbildung.

In Paris entwickelte Devaux nicht nur seine einzigartige Technik des Klavierspiels, sondern eignete sich ein breites Repertoire an Werken von Komponisten, wie beispielsweise Schubert, Schumann, Skrjabin, Beethoven, Debussy und Magin, an. Im Alter von 14 Jahren gewann er den Preis des Pariser Konservatoriums. Das „Who is Who“ in der Welt der Pianisten wurde auf ihn aufmerksam.

Rohdiamant von zwei Großen ihrer Zunft geschliffen

Der legendäre ungarisch-französische Pianist György Cziffra war von Devauxs Talenten und Fähigkeiten so begeistert, dass er ihn zu seinem Meisterkurs einlud. Unter der Leitung von Cziffra wurde Devauxs Können auf die Ebene des konkurrenzlosen Niveaus gehoben, während der künstlerische Einfluss des polnisch-französischen Pianisten und Komponisten Milosz Magin seine Empfindsamkeit, seinen musikalischen Geist und seinen Sinn für Komposition und Improvisation weckte. Beide Lehrmeister haben ihm zu einem einzigartigen Stil verholfen. Und den genossen die Zuhörer im Museum Retz.

Philippe Devaux, Preisträger der Cziffra-Stiftung und Gewinner des internationalen Milosz-Magin-Wettbewerbs, ist in seiner Darbietung intensiv, eigenwillig und überschreitet auf der Suche nach Perfektion die vom Musikbetrieb auferlegten Grenzen, um jeder musikalischen Darbietung neues Leben einzuhauchen, ohne aber die Absichten des Komponisten zu beeinträchtigen.

Gegen alle Regeln der Kunst ...

Im zweiten Teil des Konzertabends überzeugte Philippe Devaux, der in Wien lebt, um sich auf seine internationale Laufbahn zu konzentrieren, das Publikum mit seinen eigenen Spontankompositionen; erdacht in diesem Moment, hier und jetzt lebendig, vergänglich, aber unvergesslich. Durch die Perfektion des Vortrags entstand in dem einen oder anderen Moment der Eindruck, nicht das französische Ausnahmetalent würde den historischen Flügel bespielen, sondern Franz Liszt selbst. Denn auch der brach zu seiner Zeit mit allen Regeln der Klavierspieltechnik. Liszt griff Themen aus bekannten Stück auf, ließ sie mit seinen eigenen Ideen verschmelzenund erschuf auf diese Weise herausragende Klavierstücke. Philippe Devaux scheint dieses Erbe übernommen zu haben.

Museumsvereinsmitglied Karl Matousek dankte im Namen der Besucher für das furiose Konzert in der ehemaligen Kapelle des früheren Bürgerspitals und versprach für den Herbst weitere Konzertabende.