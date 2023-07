Das Gesichtsbad vor der Eröffnung des Festivals Retz

Stadtpfarrer Clemens Beirer, Bezirkshauptmann Karl-Josef Weiss, die Bürgermeister aus dem Retzer Land, Tourismusstadtrat Daniel Wöhrer, Finanzamtschef Anton Trauner und die Sponsoren des Kulturevents zählten zu den Empfangsgästen, die von Obmann Kraus namentlich begrüßt wurden. Intendant Löffler formulierte in seiner charmanten Wortspende das Grundthema des Festivals 2023, das sich wie ein roter Faden durch alle Veranstaltungen zieht.

„Das Programm beim Festival in Retz fokussiert in diesem Sommer auf die Themen Schöpfung und Natur, die Gefahr der Zerstörung und die Hoffnung auf den Erhalt der Umwelt“, schilderte Löffler. Die Menschheit stehe vor einer der größten Herausforderungen der Zivilisationsgeschichte: der sozial-ökologischen Transformation des globalen Wirtschaftssystems. Der Diskurs über Klima-, Umwelt- und Naturschutz verängstige viele Menschen. Sie fühlen sich bevormundet, fürchten persönliche Einschränkungen, sehen sich in ihrem Wohlstand bedroht.

In unserer Gesellschaft tun sich Gräben auf zwischen Klimaaktivisten und Menschen, die im Hier und Jetzt verharren möchten. Das Festival Retz versuche in dieser mitunter hitzigen Diskussion mit seinem Programm 2023 einen sinnlichen Zugang zu eröffnen: So steht die Schönheit der Schöpfung, erlebbar in Gedanken, Worten und Musik, im Zentrum des dreiwöchigen Veranstaltungsreigens. Und das vor der malerischen Kulisse der Weinstadt Retz und ihrer Umgebung.