„Sonderpädagogik ist nur noch halbherzige Zusatzausbildung“

Die Retzer Mittelschuldirektorin Cornelia Dammelhart, Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais, Claudia Gantner (Leiterin der Plattform „Schule im Dialog“ in Mold), Hollabrunns Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Julius Gelles und Interessenvertreterin Hannelore Steiner waren zu Gast bei Caritas-Regionalleiter Thomas Krottendorfer, der die Diskussionsrunde leitete.

Cornelia Dammelhart ist es wichtig, ihren Schülern die Berührungsängste vor Kindern mit Behinderung zu nehmen und dass diese nicht mehr als sonderbar empfunden werden. Von den derzeit 188 Schülern in der Mittelschule Retz haben zehn eine kognitive Lernbehinderung. „Inklusion ist ein beinhartes Geschäft“, weiß sie. Es werde immer mehr von den Eltern auf die Schule übertragen und auch von der Lehrerausbildung ist sie enttäuscht: „Sonderpädagogik ist nur noch eine halbherzige Zusatzausbildung.“

„Alles muss heute universitär sein. Ob das gut ist?“

Claudia Gantner stimmt zu: „Wenn eine Ausbildung nicht mehr angeboten wird, suggeriert dies, dass sie nicht notwendig ist.“ „Alles muss heute universitär sein. Doch ob das so gut ist?“, merkte Martina Diesner-Weis an. Doch Dammelhart kann auch Positives berichten: Sie kenne viele Firmen, die gerne Jugendliche mit Behinderung einstellen, da diese oft besondere handwerkliche Fähigkeiten haben. Julius Gelles berichtete, dass er immer wieder von Unternehmen erfährt, dass sie sehr zufrieden mit Lehrlingen mit Behinderung sind.

Hannelore Steiner würde sich kleinere Klassen und zwei Lehrer in der Klasse wünschen. In ihrer eigenen Schulzeit habe ihr vor allem das gemeinsame Kochen gefallen, im Gegensatz zum ständigen Schreiben und Lesen.

Claudia Gantner hat die „Schule im Dialog“ gegründet. Sie empfand den organisatorischen Rahmen von Regelschulen als nicht sehr förderlich, als sie als Volksschullehrerin zwei Kinder mit Behinderung in der Klasse mitzubetreuen hatte. „Ich habe gemerkt, dass ich mit dem, was ich an der Pädagogischen Hochschule gelernt habe, anstehe“, ist sie von der Ausbildung enttäuscht. In ihrer Schule werden derzeit 26 Schulkinder von vier Betreuern in drei Räumen unterrichtet.

Hintergrund:

Im „Genuss & Co“ dre Caritas können Produkte aus der Umgebung, Produkte aus der Caritas-Tagesstätte und Kunst der Kunstgruppe Retz erstanden und Lebensmittel verkostet werden. Der nächste Termin von „Im Gespräch“ findet am 12. Dezember statt.