Kahlschlag: Hollabrunner Waldfreunde pochen auf Aufklärung

Die Ränder der Waldwege im Hollabrunner Kirchenwald wurden gemäht. Über das Ergebnis der Arbeiten gehen, wie berichtet, die Meinungen stark auseinander. Stadtwerkechef Thomas Bauer meint, dass die Arbeiten, die fremdvergeben wurden, sehr gut gemacht sind. Wilhelm Müllebner, Mitglied des Vereins der Freunde des Hollabrunner Waldes, war hingegen fassungslos und machte seinem Ärger und seiner Verwunderung in einem offenen Brief Luft.

Bauer erklärte daraufhin, dass es Beschwerden über das Unkraut im Wald gegeben habe und dass in zwei Wochen sicher alles wieder zugewachsen sei. Müllebner betont, dass er der Arbeit der Gemeindevertreter, vor allem jener von Thomas Bauer, „größte Hochachtung“ entgegenbringe. Doch in letzter Zeit seien „immer wieder unnötige, übertriebene und nicht sachgemäße Arbeiten in der freien Natur erfolgt“. Diese „mangelnde Sorgfalt mit unserer wichtigsten Ressource Umwelt“ sei für Müllebner nur schwer unwidersprochen zu akzeptieren.

Wald müsse Wald bleiben und so akzeptiert werden

Darum reagierte er auf Bauers Argumente, denen er größtenteils nicht folgen könne, mit einem weiteren Schreiben an die Stadträte und an Gemeinderat Thomas Bauer. Dass sich die Vegetation aufgrund der Regenfälle in wenigen Wochen wieder erholt haben soll, klinge für den Waldfreund fast zynisch, denn „derartige Zerstörungen haben jahrelange Nachwirkungen“, sagt er.

Er selbst habe noch nie Probleme mit zugewachsenen Wegen im Wald gehabt, egal, ob zu Fuß oder mit dem Rad auf den Moutainbikstrecken. „Es liegt vielleicht daran, dass ich die grundsätzliche Tatsache zur Kenntnis nehme, dass es sich um Wald handelt“, vermutet Müllebner. Hier sollten ja möglichst wenige Wege erschlossen sein. Nutzer müssten akzeptieren, dass der Wald Wald bleiben soll und muss.

„Sollte das bei einzelnen Personen nicht so gesehen werden, so ist eigentlich dringender Aufholbedarf gegeben“, attestiert Müllebner. Er sei weit weg davon, nur Kritik an den Arbeiten im Wald zu üben. Er gebe Tipps zur Optimierung und biete Mithilfe an.

Die Freunde des Hollabrunner Waldes würden aufklären, um voreilender massiver Zerstörung von wertvollem Erholungsraum vorzugreifen. Denn: „Letztendlich verlieren diese Personen genau das, was sie suchen.“ Die Gruppe rund um Müllebner und um ihren Obmann Arno Klien wäre auch bereit, die Arbeiter aufzuklären, wie diese im Wald agieren sollten, um massive Baumbeschädigungen zu verhindern.

Warum es nicht notwendig ist und sogar zur Sicherheit beiträgt, wenn Wanderwege nicht derart ausgeschnitten werden wie Radwege, weiß Müllebner ebenfalls: Sind die Wanderwege zu gut ausgeschnitten, werden sie auch von den Radfahrern zur „Tempobolzerei mit Rädern genutzt“. Stehen Äste und Co. in den Weg hinein, ist dieser für Radfahrer unattraktiv und das wiederum komme der „Sicherheit der großen und kleinen, alten und jungen, fitten und weniger fitten Fußgänger sehr zugute“. Ein weiterer Vorteil, wenn nicht so extrem ausgeschnitten wird: Der Arbeitsaufwand werde entsprechend minimiert. Sind die Wege allgemein weniger breit als jetzt, werde die Sonneneinstrahlung verringert und somit auch die Austrocknung. „Das Waldklima wird somit erhalten.“

Bedenklicher Arbeitseinsatz während der Brutzeit

Grundsätzlich stellt Müllebner den Einsatz schwerer Geräte im Wald infrage. Störende Äste können mit Säge oder Schere beseitigt werden, keinesfalls mit einem Heckenschredder. „Und wenn es eines Einsatzes bedarf: Wir unterstützen auch gerne bei diesen Arbeiten“, bietete er wiederholt die Arbeitskraft der Freunde des Hollabrunner Waldes an, wenn diese Tätigkeiten „in vernünftigem Rahmen für die Biologie bleiben“, wie etwa, wenn der Naturschutzbund ruft.

Bedenklich findet Müllebner nach wie vor auch den Zeitpunkt der Arbeiten. „Im Frühjahr und Sommer ist Brutsaison von nahezu allen Waldbewohnern.“ Eingriffe wie jene, die im Hollabrunner Wald gemacht wurden, würden keine Rücksicht auf Boden- und Heckenbrüter nehmen. „Daher ist dieser Sommereinsatz nicht wirklich gesetzeskonform“, ist er sicher.