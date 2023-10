Im Maissauer Gemeinderat 7.000 m³ Wasser verloren: Gemeinde lehnt Gebührenerlass ab

ÖVP-Gemeinderat Florian Hengl war für eine Kostenreduktion für das Limberger Unternehmen. Foto: Günter Rapp

E in Ansuchen um Kostenreduktion hat ein Limberger Unternehmen an die Stadtgemeinde Maissau gestellt. Es ging um Gebühren aufgrund eines Wasserverlustes in Höhe von mehr als 15.000 Euro.