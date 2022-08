Im Nationalpark Thayatal drehte sich alles um die Kräuter

Werbung

Da bekanntlich der frühe Vogel den Wurm fängt, startete das Kräuterfest im Nationalpark Thayatal mit einer morgendlichen Kräuterwanderung: Kräuterhexe Helga Donnerbauer begann ihren Rundgang noch vor 9 Uhr. Dabei hielt sie ihre Teilnehmer mit unterhaltsamen Geschichten über Kräuter bei Laune.

Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger hielt die Feldmesse und segnete dabei die Kräutersträuße. Pater Stanislaw Michal Milczanowski begleitete die Messe, die von der Singgruppe Hardegg musikalisch umrahmt wurde.

Die Delikatessen vom Wegesrand

Mit Spezialwissen über Pflanzen wurden die Besucher bei zwei Kräutervorträgen versorgt: Petra Regner-Haindl sprach über "Delikatessen am Wegesrand". Dabei gab sie einen umfassenden Überblick über wilde Kochideen mit heimischen Wildpflanzen. Ihr Favorit ist die Knoblauchrauke. "Sie ist die milde Alternative zum Bärlauch, die in Salaten und Aufstrichen verwendet werden kann", verrät die Expertin. Wermut, Beifuß und Co. waren das Thema von Barbara Obmanns Vortrag. Die Kräuterpädagogin und Praktikerin Traditioneller Europäischer Medizin (TEM) berichtete über die heilenden Eigenschaften der Pflanzen. Gemeinsam wurde geräuchert und verkostet.

Wieder lernen, was die Natur im Jahreszyklus hergibt

Der Kräuterpfarrer und Kräuterhexe traten beim Kräuterfest erneut in Erscheinung: Felsinger und Donnerbauer begeisterten die Gäste bei einer gemeinsamen Kräuterwanderung. Dabei wurde nicht nur über Kräuter gesprochen, sondern auch über Sträucher und ihre Vögel. „Wir Menschen sollten von den Vögeln lernen und wieder mehr im Jahreszyklus leben und genau das zu nehmen, was die Natur gerade hergibt“, erläutert Kräuterpfarrer Benedikt. Die Natur und ihre Dienstleistungen zu würdigen sei ein wichtiger Schritt, um mehr Wert für den Schutz der Natur zu etablieren, ist er überzeugt.

Johannes Hohenegger, Vogelexperte und Mitglied bei Birdlife, erklärt anhand des Nationalpark Thayatals wie wichtig ein artenreicher Wald für das Überleben von Vögeln ist. Vor allem Zugvögel benötigen an ihrem Rastplatz eine Auswahl an Nahrung, die vermehrt in vielfältigen und naturnahen Landschaften zu finden ist.

Nationalparkwirt Gerhard Dollberger verwöhnte gemeinsam mit Martin Schadn die Gäste kulinarisch. Die vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten beim Wabenhof, dem Schreidlhof, dem Biohof Schäffer und Sabines Kräutertausch begeisterten die Besucher ebenfalls. Garteninteressierte kamen bei der Beratung durch Natur im Garten voll auf Ihre Kosten. Für die Kinder gab es eine eigene Station, bei der fleißig Kräuter gesammelt und kreative Zeichnungen aus Pflanzentinte gezaubert wurden.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.