Verschärfte Lage: SPÖ hat 16 Fragen zur Nordwestbahn im Weinviertel

Werbung

Bis 2032 soll die Nordwestbahnstrecke zwischen Stockerau und Retz selektiv zweigleisig befahrbar sein. Um einen dichteren Taktverkehr auf der Nordwestbahn zu ermöglichen, sollen bis 2025 an zahlreichen Bahnhöfen und Haltestellen die Bahnsteige verlängert werden. Doch derzeit sei die Situation ganz und gar nicht befriedigend, meint die Weinviertler SPÖ-Abgeordnete Melanie Erasim.

Der zweigleisige "Wartebereich" am Göllersdorfer Bahnhof. Foto: NÖN

"In Zeiten der horrend hohen Treibstoffpreise und der zusätzlichen Auslastung durch das Klimaticket brauchen wir konkrete Maßnahmen, die sofort greifen, wie etwa Taktverdichtungen oder zusätzliches Wagenmaterial“, meinte die Nationalratsabgeordnete. Ihre Anfrage betrifft auch den Park&Ride-Ausbau entlang der Strecke, denn durch die Einführung das flächendeckenden Parkpickerls in Wien habe sich die Situation der Weinviertler Pendler erneut verschärft. Dies müsse in die aktuellen Ausbaupläne einbezogen werden.

Die SPÖ-Fragen an Leonore Gewessler von den Grünen, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie:

Wie hoch ist die Ausfallquote der Züge auf der Nordwestbahn in den letzten zwölf Monaten nach Monaten aufgeschlüsselt?

Die Pünktlichkeitswerte der ÖBB lagen 2021 österreichweit bei rund 97 Prozent. Wie hoch lag die Pünktlichkeit bei der Nordwestbahn im vergangenen Jahr nach Monaten aufgeschlüsselt?

Wird konkret an Gegenmaßnahmen gearbeitet, um solche Ausfälle zu verhindern?

Sind RegionalvertreterInnen der betroffenen Gemeinden in der Planung des Ausbaus der Nordwestbahn eingebunden? (Wenn ja, welche?; Wenn nein, warum nicht?)

Um wie viel werden sich die durchschnittlichen Fahrzeiten für PendlerInnen nach dem Ausbau 2025 verkürzen? Um wie viel nach dem Ausbau 2032?

Sind nach dem Ausbau der Bahnhöfe bis zum Jahr 2025 auch Taktverdichtungen auf der Strecke geplant? (Wenn ja, in welchem Ausmaß?; Wenn nein, warum nicht?)

Welche Anstrengungen werden als Reaktion auf das flächendeckende Parkpickerl in Wien, das Klimaticket und die enorm gestiegenen Treibstoffpreisen unternommen, um das Zugangebot zu steigern?

Gibt es Planung bezüglich eines vollständigen zweigleisigen Ausbaus der Strecke?

Wird das Land Niederösterreich die Finanzierung des Ausbaus der Nordwestbahn mittragen?

Liegt der Ausbau der Nordwestbahn-Strecke zwischen Stockerau und Retz im Zeitplan für die Fertigstellung im Jahre 2032?

Werden Anstrengungen unternommen, um den Ausbau der Strecke bzw. dessen Planung auf Grund von höherer Auslastung durch das Klimaticket und enorm gestiegenen Treibstoffpreisen zu beschleunigen?

Gibt es Pläne, die Park&Ride-Infrastruktur (auch für FahrradfahrerInnen) entlang der Strecke auszubauen?

Welches Wagenmaterial wird auf der Strecke verwendet?

Was ist das Durchschnittsalter des Wagenmaterials?

Ist das Wagenmaterial vollständig klimatisiert?

Ist mit neuem Wagenmaterial zu rechnen? (Wenn ja, werden mit den Neuanschaffungen die Kapazitäten gesteigert?)

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.