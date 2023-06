Meisterin der Phantasie: Barbara Neuwirth und ihr Sehnsuchtsort

Die in Mitterretzbach und Wien lebende Schriftstellerin ist bekannt für ihre phantastischen Erzählungen. Aus ihrem Buch „Das steinerne Schiff: Erzählungen aus dem Land zwischen Thaya und Donau" las sie eine Geschichte von ihrer Kindheit in Drosendorf . Dort streifte sie am Ufer der Thaya umher und sie wusste, dass sich der Fluss immer wieder Seelen holte. Sie hörte das Röcheln eines Ertrunkenen und flüchtete sich in den Garten zur Schlangenkönigin.

Beserlpark statt Natur

1967 übersiedelte Neuwirth mit neun Jahren nach Wien in die Josefstadt. Die Natur bestand aus einem Beserlpark. Sie flüchtete sich in das Lesen. Am Wochenende ging es zu ihrer Oma nach Mitterretzbach und die Welt war wieder in Ordnung. Erst mit 29 Jahren fühlte sie sich als Wienerin, erzählte die Autorin.

Der zweite Text, geschrieben für eine Ö1-Radiosendung, handelte von ihrem Wiener Lieblingsplatz, dem Heldenplatz. Sie verbringt dort viel Zeit in der Nationalbibliothek. Mit einfühlsamen Betrachtungen beschreibt sie den geschichtsträchtigen Ort von der Machtergreifung durch Hitler im Jahr 1938, dem Lichtermeer im Jahr 1993 bis zum Gedenkjahr 2018.

Zum Schluss ihrer Lesung beschrieb Neuwirth die Rückkehr nach Mitterretzbach ins Haus ihrer Oma. Sie hat dort ihren Zweitwohnsitz - am Sehnsuchtsort ihrer Kindheit.