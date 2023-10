Attila Corbaci: Einer, der die „Wiener Staatsbürgerschaft“ aufgab

Mit ungewöhnlichen Perspektiven und Ansichten wie in den 70er-Jahren konfrontiert der Künstler die Betrachter meist mit abgebröckeltem Mauerwerk und längst Vergessenem. Oft in Schwarz-Weiß mit Schattenspielen und noch öfters mit Details, die für Fotografen für ein Bild unmöglich erscheinen. Und doch schafft er damit Einheit und Lust am Ansehen. Besonders stolz ist er auf die Aufgabe seiner „Wiener Staatsbürgerschaft“ und das Willkommensein im Weinviertel.

Max J. Hausgnost, Jahrgang 2007, lebt und arbeitet in Guntersdorf. Er verblüfft mit seinen jungen Jahren und als Autodidakt mit figuralen Skizzen in Mischtechnik und großen Ölgemälden. Auch hier ist seine Leidenschaft - Expressionismus im Akt - zu erkennen. Als Vorbild nennt er Georg Baselitz und die Jungen Wilden – Deutsche Kunst der 1980er. Seine Begeisterung über die Malerei beschreibt Hausgnost so: „Wenn ich nichts male, werde ich unrund!“ Mit Freude spricht er über die nächste Ausstellung: eine Installation in der Dominikanerkirche Krems am 18. November 2023.