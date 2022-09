Im Retzer Land Auto-Überschlag mit 1,38 Promille: Führerschein weg

Lesezeit: 2 Min RH Red. Hollabrunn

Foto: APA

E in 23-Jähriger aus dem Bezirk Hollabrunn war am 1. September gegen 22.30 Uhr mit seinem Pkw zwischen Platt und Zellerndorf im Retzer Land unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Wagen verloren haben dürfte.