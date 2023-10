Im Schmidatal Am „Rivaner“: Wieder 350 Meter mehr fürs sichere Alltagsradeln

Gaben den neuen Abschnitt frei: Anton Koller (Straßenmeisterei Ravelsbach), Bernhard Mayer (Leiter-Stellvertreter der Straßenmeisterei Ravelsbach), Bürgermeister Martin Reiter, Abgeordneter Andreas Bors, Straßenbauabteilungschef Wolfgang Dafert und Benjamin Bender (Straßenmeisterei Ravelsbach). Foto: NLK

E in Lückenschluss im Bezirk Hollabrunn folgt dem nächsten: Nun erhöht auch ein Geh- und Radweg entlang der L 35 zwischen Sitzendorf an der Schmida und Pranhartsberg die Verkehrssicherheit. Auf der Landesstraße fahren in diesem Bereich durchschnittlich 2.000 Fahrzeuge pro Tag.