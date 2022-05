Im Zellerndorfer Pfarrhof verschwindet die Leiche

Werbung

Was gibt es Ungewöhnlicheres als einen Mord ohne Leiche? Wichtige Beweismittel verschwinden, das vermeintliche Opfer taucht jedoch wieder auf. Wäre da nicht das Blut am Tatort, könnte Inspektor Baxter die Mordanzeige der redseligen Zeugin Lily Piper ignorieren ... Die Kriminalkomödie in drei Akten von Jack Popplewell (deutsche Bearbeitung von Christian Wölffer) sorgt im Pfarrhof Zellerndorf für jede Menge Unterhaltung.

Debütantin Jennifer Schleich Foto: Schleich

"Es ist eine Freude, durch Improvisationen der Kollegen und spontane Publikumsreaktionen immer wieder aufs Neue überrascht zu werden und auch selbst zu überraschen", berichtet Debütantin Jennifer Schleich. Für sie sei das Theater eine wertvolle Erfahrung in Sachen Persönlichkeitsstärkung, Rhetorik, Stressbewältigung und vielem mehr.

"In Form von Worten, Mimik und Gestik wirft man einander den Ball zu und fordert sich - in seiner Rolle aufgehend - gegenseitig heraus", berichtet die Laienschauspielerin und kann nur jedem empfehlen, "Teil dieses Spiels zu sein".

Wer das sein möchte, der kann sich noch Tickets für 22. Mai (19 Uhr), 26. Mai (14.30 und 19 Uhr), 27. Mai (19 Uhr), 28. Mai (19 Uhr) und 29. Mai (14.30 und 19 Uhr) sichern. Reservierungen sind unter +43 677 617 829 77 möglich.

In weiteren Rollen: Silvia Köhrer, Julia Kahrer, Ernst Graf, Sandra Hacker, Eveline Schneider, Thomas Honsig, Wilfried Jäger. Für die Requisite zeichnen Franziska und Antonia Köhrer verantwortlich. Bühnenbau und Bühnentechnik: Walter Böck, Herwig Greylinger, Franz und Philipp Schneider. Maske: Renate Schwab. Souffleuse: Kerstin Hacker-Mattes.

