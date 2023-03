Imbiss für die Helfer Für die Natur: Hollabrunn ruft auf zum Frühjahrsputz

Lesezeit: 2 Min

Plastik, Tschickstummel und sonstiger Unrat häufen sich leider immer wieder in der Natur an, wo sie nichts verloren haben. Foto: KLAR! Göllersbach

M üll in der Natur, vor allem Plastik, ist ein riesiges Problem. Jedes Jahr folgen deshalb Gruppen dem Aufruf der NÖ Umweltverbände zum großen Frühjahrsputz („Wir halten Niederösterreich sauber“). In Hollabrunn wird am Samstag, 25. März, um 8 Uhr morgens eine gemeinsame Aktion gestartet.