Franz Schleinzer feierte großes Fest zu seinem 70er

Der Immendorfer Franz Schleinzer feierte Ende August seinen 70. Geburtstag. Der Landwirt und seine Gattin Christine haben gemeinsam zwei Töchter und mittlerweile zwei Enkelkinder. „Er war und ist zudem bei zahlreichen Initiativen in Immendorf sowie in der Bauernschaft aktiv“, weiß Wullersdorfs Bürgermeister Richard Hogl über den Jubilar zu berichten.

Bereits an seinem Geburtstag kamen etwa 80 Verwandte und Freunde zum „Tag der offenen Tür“, den Schleinzer zu seinem Geburtstag veranstaltete. Gefeiert wurde am 1. September, natürlich im örtlichen Gasthaus Müll. Dort wurde ordentlich gefeiert und auf das Leben des Jubilars zurückgeblickt.

Hogl gehörte zu jenen, die bei dieser Feier über den Jubilar sprechen durften. Der Obmann der Herrenrunde Karl Dangl hatte ebenfalls einiges zu erzählen. Der ehemalige Wullersdorfer Vizebürgermeister Franz Wilfinger ist langjähriger Wegbegleiter des Jubilars und skizzierte den Lebenslauf in humorvoller Weise.

Die Immendorfer Jagdgesellschaft gratulierte Franz Schleinzer (4.v.l.) zu seinem 70er (v.l.): Leopold Wilfinger, Richard Hogl, Johann Krimmel, Franz Schleinzer, Franz Wilfinger, Nicole Schinnerl, Josef Kopp, Bernhard Hochgatterer, Ronald Wingelhofer, Harald Weisi und Claus Schuster. Foto: privat

Vom ÖKB Immendorf erhielt Schleinzer die Landesehrenmedaille in Gold überreicht, Feuerwehrkommandant Wolfgang Thürr und sein Stellvertreter Franz Dürr kamen ebenfalls, um dem Jubilar die Glückwünsche der Wehr zu überbringen.

Schleinzer war in jungen Jahren bei der Immendorfer Jugend sehr aktiv, später bei den sogenannten „70er-Sparern“, einem Geselligkeitsverein aus den 1970ern, dessen Obmann der Jubilar lange Zeit war. Sein Engagement verlegte der Immendorfer im Laufe der Jahre verstärkt auf die Immendorfer Feuerwehr und auf den ÖKB. Bei der „Herrenrunde“, die sich regelmäßig im Gasthaus Müll trifft, ist Schleinzer ebenfalls gerne zu Gast.

„Ebenso wirkte er im Bauernbund und in der ÖVP, sowohl in der Ortspartei als auch in der Gemeindepartei, aktiv mit“, schildert Hogl. Schleinzer war von 1984 bis 2014 im Ortsbauernrat; von 1989 bis 2004 dessen Obmann. Darüber hinaus vertrat der Familienvater die bäuerlichen Interessen viele Jahre als Kammerrat der Bezirksbauernkammer Hollabrunn und als Vorstandsmitglied des Raiffeisenlagerhauses Hollabrunn-Horn.

„Seine besondere Leidenschaft jedoch galt und gilt der Jagd“, berichtet Hogl, der selbst Jäger ist. Bereits vor rund 50 Jahren legte er die Jagdprüfung ab und kurze Zeit später die Hegeprüfung. Die Pflege und die Hege des Wildes waren und sind ihm stets ein großes Anliegen, ebenso das waidgerechte Jagen. Im Jahre 1995 übernahm er die Jagdgesellschaft Immendorf als deren Jagdleiter und übte außerdem zwischen 2011 und 2020 die Funktion des Hegeringleiters in Wullersdorf aus.