„Ich bin einfach k. o.!“ Nachfolger für Kaufhaus gesucht

Im Dezember wären es für Daniela Vogelsinger neun Jahre als Kauffrau in Immendorf. Doch so weit wird es nicht mehr kommen. Die 31-Jährige sucht einen Nachfolger für das Kaufhaus Bauer.

„Die Entscheidung ist mir sicher nicht leicht gefallen“, sagt sie im NÖN-Gespräch. Sie überlege bereits seit einem Jahr, nun ist die Entscheidung gefallen: Bis 31. Oktober macht sie noch weiter, mit November will sie das Kaufhaus Bauer übergeben.

Es seien überwiegend private Gründe, weshalb sich Vogelsinger beruflich umorientieren will. Dass man als Selbstständige selbst und ständig arbeiten müsse, trifft auf sie voll zu. „Ich bin komplett allein“, gibt es niemanden, der ihr in dem Lebensmittelgeschäft, das auch eine Postpartner-Stelle ist, aushilft. Eine Vollzeitkraft wäre nicht drin gewesen, eine geringfügig angestellte Kraft „hätte auch nicht wirklich etwas gebracht“, berichtet Vogelsinger.

Im Oktober wird sie 32, jetzt denkt sie an eine Familiengründung. „Das ist als Selbstständige schwierig“, will sie auf jeden Fall in ein Angestelltenverhältnis wechseln. Vor knapp neun Jahren habe die Situation gut gepasst, als sie das Kaufhaus von der Tante ihres damaligen Lebensgefährten übernommen hat.

„Ich hab's wirklich gern gemacht“, schwingt Wehmut in ihrer Stimme mit. „Am meisten werde ich die Leute vermissen. Nach fast neun Jahren jeden Tag im G'schäft, kennt man wirklich jeden“, wird sie einen Stock an treuen Stammkunden übergeben.

Teuerung und Energiekrise haben bei der Entscheidung, das Geschäft zu übergeben, zwar mitgespielt, seien aber nicht der größte Brocken gewesen. „Ich bin einfach k. o.“, sagt Vogelsinger. Einige Interessenten hätten sich bereits gemeldet. „Das Kaufhaus geht ja gut, vor allem mit der Post.“