Kindergartenkinder sind Leseumwelt-Stars

Das Klimabündnis Niederösterreich rief zu der Leseumwelt-Mitmachaktion „10 Sachen können Kinder machen“ auf. Und solchen Aufrufen folgt Lisl Tradinik, Leiterin der öffentliche Bücherei Wullersdorf, mit ihrem Team gerne. Vor allem weil die Bücherei im Wullersdorfer Pfarrhof eine von 50 Leseumwelt-Bibliotheken in Niederösterreich ist.

Beide Gruppen des Immendorfer Kindergartens beteiligten sich in Wullersdorf an dieser Aktion: „Wir haben aus den circa 300 Medien der Leseumwelt ein umfangreiches Medienpaket geschnürt und brachten es in den Immendorfer Kindergarten“, erklärt Tradinik. Mehrere Wochen lang wurden dann Themen wie Müllvermeidung, Abfalltrennung, Energiesparen und vieles mehr behandelt.

Foto: Kindergarten Immendorf

Nach Ende des Aktionszeitraums kam Tradinik mit der Buchstartbühne in den Kindergarten. Sie erzählte die Geschichte vom Umweltschreck und der Umweltfee, bei der die Kinder aktiv mit einbezogen wurden und ihr „wirklich erstaunliches Wissen über dieses Thema“ unter Beweis stellen konnten. Mit Stolz und Freude nahm jedes Kind dann seinen Mitmach-Pass und seine Leseumweltstar-Medaille in Empfang. „Die Aktion war sehr gelungen“, freut sich Tradinik.