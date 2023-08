Wasser marsch! Kinder holten sich Abkühlung bei Immendorfer Wehr

„26 Kinder aus Immendorf haben beim Kinder-Feuerwehr-Nachmittag wieder für ordentlich Trubel im Feuerwehrhaus gesorgt“, berichtet Immendorfs Kommandant Wolfgang Thürr.

Da so viele Kinder dabei sein wollten, wurden sie in drei Gruppen aufgeteilt. Die FF-Kameraden hatten sechs Stationen vorbereitet, die es für die Kids zu bewältigen galt. Besonders beliebt waren bei den heißen Temperaturen vor allem jene Spiele, bei denen die Kinder mit Wasser in Berührung kamen.

Und da hatte sich die Feuerwehr einiges ausgedacht: So gab es ein Fußball-Match, bei dem der Ball mit dem Wasserstrahl gelenkt werden musste. Bei einem weiteren Spiel mussten die Kinder mit löchriger Ausrüstung Wasser über einen Hindernisparcours transportieren. „In beiden Fällen gab es sowohl für die Kinder als auch für die Betreuer häufig eine nasse Abkühlung“, lacht Thürr.

Es standen aber auch die schon zur Tradition gewordenen Klassiker auf dem Programm: Eine Runde mit dem Feuerwehrauto fahren oder das schwere Tanklöschfahrzeug mit vereinten Kräften zu ziehen. Actionreiches Highlight war eine kleine Abschlussübung mit echtem Feuer.

Auf Bürgermeister Richard Hogl war ebenfalls Verlass, er spendierte Eis für alle Kinder. Nach der kühlenden Stärkung waren die Kinder bereit für ihren Disco-Abend.

„So ein Kindernachmittag ist wohl die angenehmste Art der Mitgliederanwerbung“, freute sich der Feuerwehrkommandant über die vielen strahlenden Kindergesichter.