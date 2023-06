Zittern geht zu Ende, Hochwasserschutz wird errichtet

„Seit dem Jahr 2002 werden in Niederösterreich bis heuer rund 1,5 Milliarden Euro in den Hochwasserschutz investiert. Damit wurden bereits über 300 Gemeinden sicherer gemacht“, betont Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). All diese Hochwasserschutzprojekte hätten sich während der jüngsten Hochwasserereignisse bestens bewährt.

Ein Projekt, das nun endlich realisiert werden kann, ist der Hochwasserschutz im Heimatort von Landtagsabgeordneten Richard Hogl. „In Immendorf darf ich bei jedem Gewitter noch zittern“, sagte der Wullersdorfer Bürgermeister noch im NÖN-Sommergespräch des Vorjahres, mit dem Wissen, dass das Projekt 2023 gestartet werden soll.

Für den Hochwasserschutz in Immendorf werden nach Angaben von Pernkopf nun 1,21 Millionen Euro bereitgestellt. Diese Summe teilen sich das Land NÖ (195.807,04 Euro), der Bund (293.710,56 Euro), die EU (478.482,40 Euro) und die Marktgemeinde Wullersdorf (242.000 Euro) auf. „Die Förderung erfolgt im Rahmen des Österreichischen Programms für die Entwicklung des ländlichen Raumes 2014 bis 2020“, erklärt Pernkopf.

Die Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahme erfolgt in den Jahren 2023 bis 2024. Zum Schutz des Siedlungsgebietes von Immendorf entlang des mittleren Grabens wird ein zweiteiliges Hochwasserrückhaltebecken mit einem Rückhaltevolumen von etwa 9.500 Kubikmetern samt Ablaufbauwerk errichtet.