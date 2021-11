Impfbus kommt am Samstag nach Göllersdorf

"Wir haben kurzfristig noch einen dritten Termin bekommen“, informiert Gemeinderat Martin Holzer, dass der NÖ Impfbus kommenden Samstag, 7. November, erneut in Göllersdorf Halt macht. Von 15 bis 18 Uhr wird der Bus vor dem ehemaligen Gemeindeamt am Hauptplatz stehen. Hier gibt es die Möglichkeit, sich ohne Anmeldung gegen Corona impfen zu lassen.

Personen ab zwölf Jahren können sich dort ihre Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung holen. Mitzubringen sind: E-Card, Lichtbildausweis, Impfpass und sowie der Aufklärungs- und Dokumentationsbogen, der auf notrufnoe.com/impfbus/ zu finden ist.

Zuletzt machte der NÖ Impfbus im Bezirk in Hollabrunn und am Retzer Hauptplatz Station und wurde regelrecht gestürmt: In Hollabrunn wurden über 200 Corona-Impfungen verteilt, in Retz wurden sogar 255 Stiche gesetzt.