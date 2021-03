"Wir haben wirklich Lob bekommen", freute sich Schneider im NÖN-Gespräch. Sein Erfolgsrezept? Er habe sich bereits im Vorfeld mit allen Ärzten und alle technischen Erfordernisse, wie den Fingerprint, vorab eingerichtet. "Wir haben mit technischen Anlaufschwierigkeiten gerechnet und wollten auf Nummer sicher gehen", so Schneider. "Hätten wir das erst am ersten Tag in der Früh gemacht, hätten wir womöglich auch einen Stau produziert."

Die Vorsicht hat sich jedenfalls ausgezahlt. Schneider richtet seinen Dank an alle Ärzte, die sich die Zeit für die Vorbereitung genommen haben. "Es hat alles wunderbar funktioniert." Den ersten Stich in der Hollabrunner Impfstraße hat übrigens Allgemeinmedizinerin Kinga Halmágyi-Steinböck gesetzt.

Die Göllersdorfer Arzt-Geschwister Josef und Maria Fehrmann waren ebenso im Einsatz wie die Ärztinnen Viola Firmkranz-Habermüller und Eva Maria Weiß-Burkert. Beatl Göttl und Judith Weber sind ebenfalls im Team von Helmut Schneider, der dabei ist, weitere Mediziner für die Impfungen zu akquirieren. "Wir wollen die Impfstraße schließlich länger aufrechterhalten und die Kapazitäten steigern."